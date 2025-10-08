Ministrul de Externe român, Oana Țoiu, se va întâlni miercuri, 8 octombrie, la Washington cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

Ar fi prima întâlnire dintre oficialii celor două țări, după momentul anulării alegerilor prezidențiale din România și criticile vehemente atrase de țara noastră, dinspre SUA, cu privire la acest aspect.

Întrevederea dintre Oana Țoiu și Marco Rubio este confirmată de către oficialii din cadrul Ministerului Român de Externe, care au dat publicității și agenda întâlnirii.

„Vizita bilaterală a ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, în Statele Unite ale Americii – Washington D.C., SUA

Programul vizitei include:

Consultări politico-diplomatice ale ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, cu secretarul de Stat American, Marco Rubio;

Întrevedere cu reprezentanți ai companiilor membre ale American Romanian Business Council (AMRO)”, se arată în informațiile transmise de MAE.

Nicușor Dan a fost sunat și felicitat de șeful administrației SUA, Donald Trump, imediat după câștigarea alegerilor prezidențiale, însă nu s-a concretizat nicio invitație oficială pentru șeful statului român dinspre Statele Unite, până acum.

În continuare, SUA deține un rol important în menținerea securității României, având dislocate la noi mijloace de luptă, un scut anti-rachetă la Deveselu, precum și importante contingente de soldați.

