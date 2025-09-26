Într-un document publicat vineri, USR compune un adevărat omagiu pentru ministrul său de Externe. În 3 luni de mandat, Oana Țoiu a bifat mai degrabă plimbări lungi și zâmbete de protocol, foarte departe de ceea ce înseamnă fișa postului unui mandat de Externe.

Controversata Oana Țoiu este unul dintre miniștrii desemnați de USR în poziții cheie în cadrul actualei coaliții.

Mult zgomot pentru mai nimic. Omagiu marca USR

Ministrului de externe i-a fost contestată de la bun început experiența pentru acest portfoliu major în arhitectura insttituțională a statului. Vineri, partidul a cărui vicepreședintă este a publicat un document tip manifest în care elogiază activitatea Oanei Țoiu.

Astfel, la capitolul realizări figurează acțiuni de bază pentru orice deținător al portofoliului de externe într-un stat:

convocarea unui ambasador (în cazul de față, cel al Federației Ruse în cazul grav al dronei rusești)

întâlnirea cu diferite camere de comerț și parteneriate economic, în mesajul partidului fiind vorba de Am Cham (Camera de Comerț Româno-Americană)

(Camera de Comerț Româno-Americană) discursul ținut la Adunarea Generală a ONU, în condițiile în care, de regulă, toate țările membre au dreptul la o alocuțiune etc.

Nereușite esențiale omise

În altă ordine de idei, Uniunea Salvați România a neglijat să enumere și nereușitele ministrului său, în primul rând stagnarea semnalată în dosarul Visa Waiver, dar și lipsa de întâlniri de gradul zero la Washington. Deși voalat, ministrul de Externe a admis că anularea alegerilor se află la baza deciziei SUA de a reintroduce vizele pentru români.

Oana Țoiu a stat 10 zile fără să bifeze vreo reuniune cu personaje cheie din administrația Trump, cum ar fi omologul său Marco Rubio din echipa partenerului strategic, în siajul Reuniunii de urgență a Consiliului de Securitate ONU.

