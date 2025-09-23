Prima legendă a lui DINAMO care îl atacă pe Zeljko Kopic. „Zicu a fost băiat deștept, n-ai voie să faci asta”

Încep să apară și primele critici la adresa lui Zeljko Kopic, după ce Dinamo nu a trecut de Farul, pe Arena Națională, în etapa a 10-a a Superligii, meci încheiat la egalitate, scor 1-1.

Tehnicianul croat este acuzat pentru strategia adoptată în repriza secundă, una considerată falimentară de cei mai mulți dinamoviști.

„Farul a făcut o repriză a doua foarte bună”

Printre contestatari, și Ioan Andone, legenda „câinilor” fiind în tribune la remiza dintre Dinamo și Farul.

În minutul 62, Kopic l-a schimbat pe Danny Armstrong (27 de ani) cu Stipe Perica (30 de ani), iar din acel moment Dinamo a renunțat la sistemul cu două vârfuri de atac. Folosit până atunci în avanposturi, Mamoudou Karamoko a fost mutat în bandă, acolo unde este postul lui de bază.

În opinia lui Ioan Andone, aceasta a fost greșeala care a permis Farului să împingă jocul.

„Păcat, dar trebuie să recunoaștem că Farul a făcut o repriză a doua foarte bună. Dinamo trebuia să forțeze mai mult în prima repriză, în care a avut controlul jocului, a dus multe mingi în careul advers. Dacă reușeau să facă 2-0, cred că era mult mai simplu.

Rezultatul e echitabil, pentru că în repriza a doua Farul a controlat jocul în proporție destul de mare. A încercat și cu doi atacanți, dar nu ai voie să-l scoți pe Karamoko în margine. Joacă 4-4-2 dacă vrei să fii periculos, du mingea acolo… dar așa a decis antrenorul. Până acum, antrenorul a reușit, nu poți să zici… Dacă era altul, cu doi atacanți centrali, alte șanse aveai să ții mingea în atac.

Nu am avut controlul în repriza a doua. Zicu, băiat deștept, a știut la pauză ce să regleze. Trebuie să fim fericiți cu un punct până la urmă.

Craiova e cea mai bună echipă din campionat la ora actuală, dar Dinamo are forță, depinde de ce sistem va hotărî să joace. Cred că poate obține un rezultat de egalitate, ar fi bun un punct.

Mai trebuie ceva jucători la Dinamo pentru titlu. Nu o să țină la infinit Botoșani, FC Argeș, acolo sus, nu cred că au forța să intre în play-off, acum vom vedea”, a declarat Ioan Andone la finalul meciului.

