Prima pagină » Sport » Dinamo, egal cu Farul 1-1. Zeljko Kopic, nemulțumit: „Trebuia să facem asta”

Dinamo, egal cu Farul 1-1. Zeljko Kopic, nemulțumit: „Trebuia să facem asta”

23 sept. 2025, 08:28, Sport
Dinamo, egal cu Farul 1-1. Zeljko Kopic, nemulțumit: „Trebuia să facem asta”

Dinamo a remizat cu Farul Constanța, 1-1, în etapa 10-a a Superligii. Au marcat Gheorghi Milanov (8), respectiv Diogo Ramalho (64).

Dinamo e pe locul trei în clasament, 19 puncte, și Farul e pe opt, 14 puncte.

Au jucat echipele:

DINAMO: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Milanov (Kyriakou 69), Gnahore, C. Cîrjan – D. Armstrong (Perica 62), Karamoko, Al. Musi (Ad. Caragea 78). ANTRENOR Zeljko Kopic

FARUL: Buzbuchi – I. Vînă, Larie, Ţîru, Cr. Ganea – Radaslavescu, Dican – N. Grigoryan (Vojtus 59), G. Iancu (Ramalho 59), R. Tănasă – Işfan (I. Cojocaru 79). ANTRENOR: Ianis Zicu

Dinamo, egal cu Farul 1-1. Zeljko Kopic: „Trebuia să ne facem treaba mult mai bine, pentru că ne batem la locurile fruntașe”

„Am avut multe meciuri de genul ăsta, în acest sezon. În prima repriză nu le-am oferit nicio șansă și am fost total în control. Păcat că nu am marcat și al doilea gol în prima parte, pentru că am avut această șansă.

În partea a doua nu am mai avut aceeași dominație și intensitate de joc. Cred că este rezultatul este echitabil. În startul reprizei secunde, au pus mai multă presiune. Trebuia să ne facem treaba mult mai bine, pentru că ne batem la locurile fruntașe. Până acum, per total, jucătorii mei au făcut o treabă bună.

Le-am spus jucătorilor la pauză că nu o să mai fie repriza a doua la fel ca prima și că Farul o să vină peste noi. Au ieșit de la vestiare cu multă energie, intensitate și au dominat 25-30 de minute. Nu a fost bună reacția noastră.

Au avut acele șarje în spatele apărării noastre. Dacă o lași pe Farul să joace, poți avea mari dificultăți și te pot taxa. Am avut ceva pe final, dar cred că această remiză este un rezultat echitabil. De la începutul reprizei a doua am lăsat adversarul să joace. Pentru mine contează prezentul. Acum luptăm pentru o clasare de top, dar jucătorii au făcut totul foarte bine și trebuie să continuăm. Suntem mai periculoși la faze fixe, lucrăm, trebuie să ai cât mai multe variante din care poți marca”, a spus Zeljko Kopic, la Digi Sport.

Mediafax
METEO. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Prognoza ANM
Digi24
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece controlorul de trafic a adormit în timpul serviciului
Cancan.ro
Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de euro pe lună. Unde sunt cele mai mici chirii
Mediafax
Tensiuni în coaliție. Care sunt principalele teme care se vor discuta după întâlnirea liderilor cu Nicușor Dan
Click
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Anchetă și scandal la Timișoara. Doi elevi minori s-au filmat făcând sex în toaleta școlii și au vândut înregistrarea colegilor
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Cancan.ro
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Zebroidul este principala atracție la Grădina Zoologică din Suceava. Cum a fost obținut exemplarul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în Grecia și înapoi
Descopera.ro
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Capital.ro
Călin Georgescu a fost pârât. A recunoscut că a lucrat pentru el. Legătura cu Rusia
Evz.ro
Atentat bizar la viața lui Trump. Cum a încercat un bărbat să doboare „Marine One”
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
A murit în tăcere, dar a fost un COLOS al scenei, inspirând generații întregi prin talentul său: "Cu o tristețe imensă vă anunț că a decedat". Nimeni nu știa prin ce trecea artistul. Ce ascundea în spatele zâmbetului e SFÂȘIETOR
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Descopera.ro
Un secret bine păstrat: Cine a fost, de fapt, Părintele Istoriei? Înainte de Herodot, a existat Hecataeus
ANALIZĂ Conducta de gaze Power of Siberia 2. Beneficii uriașe, dar Rusia și China nu ajung la un ACORD: „Beijingul nu cheltuiește nimic dacă tergiversează”
10:31
Conducta de gaze Power of Siberia 2. Beneficii uriașe, dar Rusia și China nu ajung la un ACORD: „Beijingul nu cheltuiește nimic dacă tergiversează”
ACTUALITATE Imagini spectaculoase din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Cum arată picturile după ce schelele au fost înlăturate
10:30
Imagini spectaculoase din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului. Cum arată picturile după ce schelele au fost înlăturate
POLITICĂ Moșteanu este pregătit de război: “Dacă un avion militar rusesc nu răspunde avertismentelor, va fi doborât”
10:20
Moșteanu este pregătit de război: “Dacă un avion militar rusesc nu răspunde avertismentelor, va fi doborât”
POLITICĂ Stagiul MILITAR voluntar, implementat începând cu 2026. Anunțul lui Ionuț Moșteanu: „Avem o rezervă îmbătrânită”
10:19
Stagiul MILITAR voluntar, implementat începând cu 2026. Anunțul lui Ionuț Moșteanu: „Avem o rezervă îmbătrânită”
ACTUALITATE Valentin Stan: CENTRALELE pe cărbune funcționează în Germania sau în Polonia, dar la noi se închid
10:17
Valentin Stan: CENTRALELE pe cărbune funcționează în Germania sau în Polonia, dar la noi se închid
ACTUALITATE Tragedie în SUA. Un student român, plecat în SUA cu programul Work and Travel, MORT după ce a căzut de pe terasa unui restaurant
10:11
Tragedie în SUA. Un student român, plecat în SUA cu programul Work and Travel, MORT după ce a căzut de pe terasa unui restaurant