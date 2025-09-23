Dinamo, egal cu Farul 1-1. Zeljko Kopic, nemulțumit: „Trebuia să facem asta”

Dinamo a remizat cu Farul Constanța, 1-1, în etapa 10-a a Superligii. Au marcat Gheorghi Milanov (8), respectiv Diogo Ramalho (64).

Dinamo e pe locul trei în clasament, 19 puncte, și Farul e pe opt, 14 puncte.

Au jucat echipele:

DINAMO: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Milanov (Kyriakou 69), Gnahore, C. Cîrjan – D. Armstrong (Perica 62), Karamoko, Al. Musi (Ad. Caragea 78). ANTRENOR Zeljko Kopic

FARUL: Buzbuchi – I. Vînă, Larie, Ţîru, Cr. Ganea – Radaslavescu, Dican – N. Grigoryan (Vojtus 59), G. Iancu (Ramalho 59), R. Tănasă – Işfan (I. Cojocaru 79). ANTRENOR: Ianis Zicu

Dinamo, egal cu Farul 1-1. Zeljko Kopic: „Trebuia să ne facem treaba mult mai bine, pentru că ne batem la locurile fruntașe”

„Am avut multe meciuri de genul ăsta, în acest sezon. În prima repriză nu le-am oferit nicio șansă și am fost total în control. Păcat că nu am marcat și al doilea gol în prima parte, pentru că am avut această șansă.

În partea a doua nu am mai avut aceeași dominație și intensitate de joc. Cred că este rezultatul este echitabil. În startul reprizei secunde, au pus mai multă presiune. Trebuia să ne facem treaba mult mai bine, pentru că ne batem la locurile fruntașe. Până acum, per total, jucătorii mei au făcut o treabă bună.

Le-am spus jucătorilor la pauză că nu o să mai fie repriza a doua la fel ca prima și că Farul o să vină peste noi. Au ieșit de la vestiare cu multă energie, intensitate și au dominat 25-30 de minute. Nu a fost bună reacția noastră.

Au avut acele șarje în spatele apărării noastre. Dacă o lași pe Farul să joace, poți avea mari dificultăți și te pot taxa. Am avut ceva pe final, dar cred că această remiză este un rezultat echitabil. De la începutul reprizei a doua am lăsat adversarul să joace. Pentru mine contează prezentul. Acum luptăm pentru o clasare de top, dar jucătorii au făcut totul foarte bine și trebuie să continuăm. Suntem mai periculoși la faze fixe, lucrăm, trebuie să ai cât mai multe variante din care poți marca”, a spus Zeljko Kopic, la Digi Sport.