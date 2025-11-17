Prima pagină » Actualitate » Prima localitate din România evacuată din cauza războiului din Ucraina – Plauru, județul Tulcea. Pericol iminent de explozie pe Dunăre. Precizările ISU, în exclusivitate pentru Gândul

Mara RăducanuRuxandra Radulescu
17 nov. 2025, 11:06, Actualitate

Autoritățile din România sunt în alertă, după ce o navă încărcată cu 4000 de tone de GPL a fost lovită de o dronă în timp ce trecea pe Dunăre. În urma acestui incident, o localitate din România este evacuată. Potrivit informațiilor Gândul, este vorba despre localitatea Plauru, la nord de Tulcea, granița cu Ucraina, acolo unde trăiesc 32 de locuitori. Până la ora transmiterii știrii, au fost evacuate 15 persoane din localitatea Plauru, care vor fi transportate în localitatea Ceatalchioi, în spații puse la dispoziție de autoritățile locale.

UPDATE | Mesaj RO-ALERT: Pericol iminent de explozie

„La ora 11:37, a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru zona localității Plauru, ca urmare a pericolului iminent de explozie. Cetățenii din zonă sunt rugați să respecte cu strictețe măsurile dispuse de autorități, inclusiv cele privind evacuarea, și să evite deplasarea în perimetrul indicat, pentru siguranța proprie. Recomandăm populației să urmărească în continuare comunicările oficiale și să se conformeze instrucțiunilor transmise de autoritățile competente”, anunță ISU Tulcea.

Mesajul IGSU: Autoritățile au decis evacuarea oamenilor și animalelor

„În urma atacului cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei, în cursul nopții trecute, o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localității Ismail. Având în vedere proximitatea față de teritoriul României și natura încărcăturii, autoritățile au realizat o primă evaluare a situației.

Ținând cont de acest aspect si de posibilele efecte, autoritățile locale, în coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne cu rol în gestionarea unor astfel de situații de urgență, au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor aflate în apropiere, măsură menținută până la eliminarea oricărui risc pentru populație.

Totodată, a fost activat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru monitorizarea permanentă a evoluției situației și coordonarea tuturor măsurilor necesare.

Pentru evaluarea și monitorizarea riscurilor, în zonă s-au deplasat inspectorul șef și prefectul județului, precum și efective de pompieri care execută misiuni de recunoaștere, monitorizare si sprijin operativ.

Misiunea este în desfășurare”, au transmis reprezentanții IGSU.

Știrea inițială

Declarația ISU, pentru Gândul: „Au fost evacuate 15 persoane, misiunea este în dinamică”

„Dată fiind încărcătura marjei respective a fost dispusă măsura evacuare. Până la momentul actual au fost evacuate 15 persoane urmând ca alte măsuri să fie comunicate în dinamică.  Cel mai probabil vor fi contactați și cei de la Garda de Mediu pentru luare de măsurători. Asta se va dispune de la nivel local.

Locuitorii vor putea reveni atunci când situația de urgentă nu va mai fi în desfășurare după ce se va stinge incendiul și se vor lua toate măsurile, astfel încât să nu existe risc de explozie sau alte situații. Nu putem estima cât ar dura”, a precizat Bogan Toma, reprezentant ISU.

Localitatea Plauru, la al doilea incident cu o dronă rusească

Nu este primul incident de acest gen în care este implicată localitatea Plauru. În septembrie 2023, bucăţi dintr-o dronă rusească au fost găsite pe teritoriul României, în județul Tulcea. Drona lovită în Ucraina s-a prăbușit atunci lângă localitatea Plauru, județul Tulcea. (Materialul integral AICI)

După acest incident, primarul comunei tulcene Ceatalchioi, Tudor Cernega, a cerut autorităţilor sprijin pentru locuitorii satului Plauru.

”În timpul întâlnirii cu ministrul Apărării (miercuri după-amiază – n.r.) am luat în calcul inclusiv posibilitatea strămutării benevole. Rămâne ca eu să iau legătura cu localnicii, iar celor care doresc să fie strămutaţi benevol să li se asigure aceleaşi condiţii ca şi celor din Ucraina, cazare şi mâncare. Consider că aceeaşi tensiune cazată de război o au şi locuitorii din satul Plauru”, a declarat Tudor Cernega, potrivit Agerpres.

O navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localității Ismail

Populaţia din zonă a primit, la ora 2:30, un mesaj RO-Alert, după ce Statul Major al Forţelor Aeriene a notificat faptul că mai multe ţinte se apropie de graniţa României. Patru locuitori ai judeţului Tulcea, din aşezări aflate la graniţa României cu Ucraina, au sunat azi-noapte la numărul unic de urgenţă 112 pentru a cere informaţii cu privire la zgomotele puternice pe care le-au auzit, în urma atacurilor Rusiei asupra porturilor dunărene din ţara vecină.

În urma atacului cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei, în cursul nopții de duminică spre luni, o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localității Ismail.

ISU a decis evacuarea preventivă a persoanelor

Potrivit ISU Tulcea, autoritățile locale, în coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor aflate în apropiere, măsură menținută până la eliminarea oricărui risc pentru populație.

Totodată, a fost activat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru monitorizarea permanentă a evoluției situației și coordonarea tuturor măsurilor necesare.

Știre în curs de actualizare!

