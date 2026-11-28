În aceste momente, ninge în București. Pe rețelele de socializare, Ciprian Ciucu, edilul Capitalei, a anunțat că a fost convocat Comandamentul de deszăpezire pentru Capitală. Peste 400 de utilaje și aproape 2.800 de muncitori sunt pregătiți să intervină.

Bucureștiul se pregătește pentru primele ninsori cu peste 400 de utilaje și aproape 2.800 de muncitori. Primarul Ciprian Ciucu a convocat Comandamentul de deszăpezire și a cerut prioritizarea transportului public, spitalelor, școlilor și serviciilor de urgență. Potrivit ANM, până mâine seară sunt așteptate ninsori, vânt puternic și un strat de zăpadă de 2-4 centimetri. Primăria Capitalei coordonează și monitorizează intervențiile, iar operatorii de salubritate din sectoare execută deszăpezirea.

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Ciprian Ciucu a convocat Comandamentul de deszăpezire pentru Capitală

„Comandament de iarnă! Bucureștiul este pregătit pentru primele ninsori! Peste 400 de utilaje și aproape 2.800 de muncitori pentru deszăpezire. Minivacanța de 1 Decembrie vine cu temperaturi scăzute, ninsori și intensificări ale vântului.

Primarul general, Ciprian Ciucu, a convocat Comandamentul de deszăpezire al Municipiului București.

Acesta a discutat cu toți factorii implicați, de la ISU, operatori de salubritate până la Asistența Socială, poliție locală, STB, Administrația Străzilor, Apa Nova, Termoenergetica, ANM. A fost stabilit modul de acțiune și de coordonare.

❄️Primii fulgi de nea vor începe să cadă în în această după-amiază.

Conform ANM, va ninge și se va depune strat de zăpadă de 2-4 cm. Până mâine seara, sunt anunțate precipitații mixte, intensificări ale vântului, răcire accentuată și ninsori viscolite.

👉PRIMARUL GENERAL: „Trebuie prioritizată circulația STB, zona spitalelor și a serviciilor generale de urgență, a școlilor”

💬„.Ar trebui să avem un punct unic de comandă, la ISU, unde se adună toate informațiile. Trebuie prioritizată circulația STB, zona spitalelor și a serviciilor generale de urgență, a școlilor și instituțiilor publice. Securizați șantierele, monitorizați și remediați cu prioritate semaforizarea. Și mare grijă la oamenii străzii, care trebuie duși în adăposturi”, le-a transmis autorităților edilul Capitalei.

De asemenea, le-a cerut salubriștilor să acționeze cu grijă la aplicarea substanțelor antiderapante, ca să protejeze arborii, arbuștii și spațiile verzi amenajate din oraș.

💬„Atenție la amenajările făcute! Instruiți oamenii, mergeți cu ei înainte pe trasee, să vadă. Nu e important doar să intervenim repede, ci și CUM intervenim:

IMPORTANT

✔️În cadrul acțiunii de deszăpezire, Primăria Capitalei are rol de coordonare, monitorizare și control a operatorilor de salubritate din sectoare;

✔️Primăriile de sector, prin operatorii de salubritate, sunt responsabile de deszăpezirea propriu-zisă.

Revenim cu situația efectivelor anunțată de către fiecare sector”, a notat primăria pe Facebook.

Prognoza pentru municipiul București

ANM a emis prognoza pentru municipiul București. Prima prognoză meteorologică este valabilă pentru Intervalul 28.11.2026 Ora 10:00 – 29.11.2026 Ora 08:00.

„Vremea va fi închisă, vântoasă și se va răci față de intervalul precedent. Temporar, mai ales în prima parte a intervalului, vor fi precipitații (cantități de apă de 3…6 l/mp). Acestea vor fi mixte, la început sub formă de ploaie, iar din orele amiezii mai ales sub formă de ninsoare. Se va depune strat de zăpadă, cu grosimi variabile, în medie de 2…4 cm. Vântul va avea intensificări, în general cu viteze la rafală de 50…60 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea. Temperatura aerului va fi în scădere, de la 1 grad la începutul intervalului, până spre valori în jurul a -3 grade noaptea”, transmite ANM.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 29.11.2026 Ora 08:00 – 29.11.2026 Ora 20:00

„Vremea va fi deosebit de rece pentru finalul lunii noiembrie și se va menține vântoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 50…55 km/h, amplificând senzația de frig. Temperatura maximă va fi de -2…-1 grad”, arată ANM.

În intervalul 28 noiembrie, ora 10 – 29 noiembrie, ora 20, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru ninsori viscolite, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, răcire accentuată.

În intervalul 28 noiembrie, ora 10 – 29 noiembrie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului și viscol.

În intervalul 29 noiembrie, ora 10 – 29 noiembrie, ora 20, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru intensificări ale vântului.

Sursă foto: Facebook Primaria Municipiului București