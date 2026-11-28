Regia Națională a Pădurilor – Romsilva pune la dispoziția cumpărătorilor 27.233 de pomi de Crăciun pentru sărbătorile de iarnă din 2026. Prețurile pornesc de la 19 lei pentru un molid cu înălțimea sub 1,3 metri și ajung la 42 de lei pentru un brad care măsoară între doi și trei metri.

Potrivit instituției, 21.682 dintre pomii disponibili provin din pepinierele silvice ale Romsilva, unde sunt crescuți în culturi specializate. Restul exemplarelor provin din lucrări silvice autorizate, prin care sunt extrași arborii tineri din pădurile regenerate natural, în zonele în care densitatea acestora este prea mare.

Prețurile diferă în funcție de specie și înălțime. Cel mai ieftin pom este un molid mai mic de 1,3 metri, care costă 19 lei. Un brad cu înălțimea cuprinsă între doi și trei metri este comercializat cu 42 de lei.

Pomii care depășesc trei metri sunt considerați comenzi speciale, iar prețul lor este stabilit de fiecare direcție silvică în parte.

Brazi cu rădăcină, de la 41 de lei

Romsilva oferă și pomi de Crăciun cu balot la rădăcină, care pot fi replantați după încheierea sărbătorilor. Aceștia sunt disponibili direct din pepinierele silvice și provin din speciile brad alb, brad argintiu și brad de Caucaz.

Exemplarele au înălțimi cuprinse între 0,5 și doi metri, iar prețurile pornesc de la 41 de lei, fără TVA.

Instituția recomandă această variantă pentru persoanele care doresc să replanteze pomul după sezonul sărbătorilor de iarnă.

Unde se aplică prețurile anunțate de Romsilva

Tarifele de 19 și 42 de lei sunt valabile pentru pomii comercializați la sediile ocoalelor silvice care administrează păduri de rășinoase, la locurile de recoltare sau în depozitele acestora.

Pentru exemplarele vândute în alte locații se adaugă costurile de transport, manipulare și depozitare.

Persoanele fizice au prioritate la achiziție, iar firmele pot cumpăra pomii rămași disponibili, în limita excedentului.

Romsilva administrează 3,13 milioane de hectare de pădure aflate în proprietatea publică a statului și asigură servicii silvice pentru alte 1,1 milioane de hectare de pădure.