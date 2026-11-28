Tot mai mulți artiști, fotografi și creatori de conținut renunță la Facebook și Instagram, de teama că operele lor ar putea fi utilizate pentru antrenarea inteligenței artificiale fără consimțământul autorilor și fără ca aceștia să primească o compensație financiară.

Facebook și Instagram, platforme care au devenit în ultimii ani importante instrumente de promovare pentru artiștii independenți, se confruntă cu un val de nemulțumiri din partea creatorilor de conținut.

Utilizarea conținutului publicat pe internet pentru dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială îi determină pe unii creatori să își închidă conturile, să își șteargă lucrările sau să își limiteze activitatea pe platformele deținute de Meta, potrivit unei analize publicate de CNN.

Artiștii sunt îngrijorați atât de posibilitatea utilizării creațiilor lor pentru antrenarea modelelor AI, cât și de apariția unor materiale generate artificial care imită stilul operelor originale și sunt ulterior comercializate.

Unul dintre cazurile prezentate de CNN este cel al artistului britanic Matty Burnham, care a descoperit că ilustrațiile sale în acuarelă erau imitate cu ajutorul inteligenței artificiale și distribuite prin intermediul unor conturi false. Unele dintre aceste pagini prezentau imaginile generate artificial drept creații originale, utilizându-le pentru a atrage vizitatori și pentru a obține venituri din publicitate sau vânzări online.

Pentru artiștii independenți, apariția unor asemenea materiale reprezintă inclusiv o problemă economică, întrucât imaginile generate artificial pot ajunge să concureze cu lucrările pe care aceștia le comercializează.

Meta a suspendat modificarea termenilor și condițiilor după protestele artiștilor

Nemulțumirile creatorilor de conținut s-au amplificat după ce Meta a propus modificarea termenilor și condițiilor aplicabile conturilor comerciale.

Noile prevederi au generat îngrijorări privind posibilitatea colectării automate a conținutului de pe site-uri externe asociate conturilor Meta, inclusiv portofolii artistice și magazine online. Artiștii s-au temut că lucrările publicate inclusiv în afara rețelelor sociale ar putea fi utilizate pentru dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială, fără acordul lor explicit și fără a fi remunerați.

În urma reacțiilor negative, compania a amânat inițial intrarea în vigoare a noilor condiții, pentru ca ulterior să suspende aplicarea acestora pe termen nedeterminat. Meta a precizat că intenționează să consulte părțile interesate și să revizuiască modificările propuse.

O parte dintre creatori au decis însă să își reducă prezența pe platformele companiei, în pofida suspendării noilor prevederi.

Este și cazul Samanthei Waldron, coproprietara unui studio fotografic din statul american Wisconsin, care și-a șters atât paginile personale, cât și pe cele comerciale de Facebook. Waldron și-a reorganizat activitatea pe Instagram, eliminând o mare parte dintre materialele publicate și linkurile către site-uri externe.

O decizie similară a luat și Megan Wimberley, fondatoarea organizației Cowgirl Artists of America, care a început să renunțe la conturile deținute pe platformele Meta. Wimberley consideră că rețelele sociale riscă să se îndepărteze de funcția lor inițială, devenind instrumente prin care companiile tehnologice colectează materiale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Nemulțumirile au determinat mai mulți artiști să participe și la campania de protest „Meta blackout”, desfășurată între 30 octombrie și 6 noiembrie, în cadrul căreia creatorii și-au suspendat temporar activitatea pe Facebook și Instagram.

Artiștii caută alternative la Facebook și Instagram. Ce se întâmplă cu drepturile de autor

Renunțarea la platformele Meta presupune însă și riscuri financiare pentru creatorii independenți, mulți dintre aceștia construindu-și afacerile în jurul comunităților formate pe Facebook și Instagram. Prin intermediul rețelelor sociale, artiștii își promovează portofoliile, atrag clienți, primesc comenzi și își comercializează lucrările.

Unii dintre aceștia analizează posibilitatea migrării către platforme precum Patreon și Substack, care le permit să dezvolte o relație mai directă cu publicul și să obțină venituri prin intermediul abonamentelor.

Disputa privind utilizarea creațiilor artistice pentru antrenarea inteligenței artificiale nu îi afectează doar pe ilustratori și fotografi, ci și pe designeri, scriitori, muzicieni și alți profesioniști din industriile creative. Organizațiile care reprezintă interesele artiștilor solicită reguli mai clare privind utilizarea operelor protejate prin drepturi de autor în dezvoltarea tehnologiilor AI.

Printre principalele revendicări se numără: obținerea consimțământului autorilor înainte de utilizarea creațiilor acestora, acordarea unor compensații financiare pentru operele folosite la antrenarea modelelor AI, creșterea transparenței privind proveniența materialelor utilizate de companiile tehnologice și introducerea unor mecanisme eficiente prin care creatorii să poată contesta utilizarea neautorizată a lucrărilor lor.

Important pentru beasla artiștilor și al creatorilor de conținut este că publicarea unei creații originale pe o rețea socială nu echivalează automat cu pierderea drepturilor de autor asupra acesteia. Condițiile de utilizare ale platformelor pot prevedea însă acordarea unor licențe privind folosirea conținutului, în limitele stabilite contractual și de legislația aplicabilă.