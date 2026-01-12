Prima operație din acest an pentru fiul lui Kamara. ”Este pe partea de ortopedie și este de 38.000 de euro”

Cântărețul Kamara, în vârstă de 49 de ani, a dat detalii despre prima operație din acest an prin care va trece fiul său, Leon.



Leon, fiul lui Kamara, suferă de o formă de paralizie cerebrală, fiind diagnosticat la scurt timp de la naștere, cu tetrapareză spastică. Micuțul a efectuat mai multe transplanturi de celule stem la o clinică din Turcia. Ulterior, Leon a suferit o nouă intervenție chirurgicală la Barcelona – o operație de miotenofasciotomie. Leon a mai fost supus și altor tratamente. Oana, fosta parteneră de viață a lui Kamara, a declarat că a făcut timp de trei ani videochat pentru a putea avea resursele financiare necesare să își ajute copilul.

Kamara a reușit să strângă bani, în urma unui turneu de fotbal caritabil, pentru prima operație pe care fiul său, Leon, o va face anul acesta. Intervenția chirurgicală va avea loc în Polonia, în luna martie.

Prima operație din acest an pentru fiul lui Kamara. ”Am scăzut puțin din bani tocmai prin prisma faptului că o să-l operăm în Polonia, nu mai mergem nici la Abu Dhabi, nici în Statele Unite”

”Am reușit să adun banii necesari pentru prima operație a lui Leon, am avut și un eveniment, dar nu din evenimentul în sine am reușit, am avut Fundația DMS și o minune care a apărut imediat după eveniment printr-un prieten care mi-a completat banii pentru operație și undeva în martie va fi prima operație a lui Leon, de îndreptare a gleznelor și a genunchilor. Prima operație este pe partea de ortopedie și este de 38.000 de euro, cu costurile de deplasare și tot ce trebuie”, a explicat Kamara pentru click.ro.

”Am scăzut puțin din bani tocmai prin prisma faptului că o să-l operăm în Polonia, nu mai mergem nici la Abu Dhabi, nici în Statele Unite, am reușit să rezolvăm cu doctorul să vină să îl opereze pe Leon chiar în Polonia, ceea ce este excepțional pentru noi pentru că se mai scădea din cheltuieli”, a adăugat artistul.