Prima prognoză Accuweather pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion în București

Meteorologii Accuweather au emis prognoza meteo pentru București, luna decembrie 2025. Potrivit specialiștilor în meteorologie, prima lună de iarnă va aduce temperaturi minime care vor coborî până la -7 grade Celsius. Sunt anunțate și precipitații în anumite zile. Vezi prognoza pe larg, mai jos.

Meteorologii Accuweather au întocmit prognoza pentru prima lună de iarnă. Potrivit specialiștilor, ne așteaptă o vreme rece în București, în luna decembrie 2025. Noile date meteo arată că luna decembrie debutează cu un episod de vreme rece, temperaturile maxime situându-se între 3 și 4 grade Celsius. Noaptea, temperatura minimă va coborî până la -4 grade Celsius.

Accuweather decembrie 2025: când ninge în București

Potrivit meteorologilor, prima săptămână a lunii aduce și un episod de lapoviță și ninsori în București, în zilele de 1 și 3 decembrie. Apoi, vremea rece va persista și în următoarea săptămână, când temperatura minimă va coborî până la -5 grade Celsius.

1 decembrie 2025, București: lapoviță și ninsoare. Temperatură maximă de 4 grade Celsius, temperatură minimă de -3 grade Celsius.

3 decembrie 2025, București: ninsoare. Pe timpul zilei se vor înregistra 3 grade Celsius, iar noaptea, minima va ajune la -3 grade.

7 decembrie 2025, București: va fi ger. Temperatura maximă va fi de 4 grade, iar cea minimă va coborî până la -5 grade Celsius.

27 decembrie 2025, București: va ploua. Temperatura maximă va fi de 4 grade, iar cea minimă coboară până la -3 grade Celsius.

Vremea de Crăciun și Revelion

La o scurtă privire a prognozei întocmite de Accuweather, se poate observa că vremea se va menține rece și în preajma Crăciunului. Temperaturile maxime se vor situa între 3 și 4 grade Celsius. Minima va coborî până spre -4 grade Celsius. De Revelion, temperatura maximă va fi de 1 grad, iar minima va coborî până la -7 grade Celsius.

Sursă foto: Accuweather