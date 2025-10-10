Prima pagină » Actualitate » Prima prognoză Accuweather pentru decembrie 2025. Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion în București

10 oct. 2025, 09:52, Actualitate
Meteorologii Accuweather au emis prognoza meteo pentru București, luna decembrie 2025. Potrivit specialiștilor în meteorologie, prima lună de iarnă va aduce temperaturi minime care vor coborî până la -7 grade Celsius. Sunt anunțate și precipitații în anumite zile. Vezi prognoza pe larg, mai jos.

Meteorologii Accuweather au întocmit prognoza pentru prima lună de iarnă. Potrivit specialiștilor, ne așteaptă o vreme rece în București, în luna decembrie 2025. Noile date meteo arată că luna decembrie debutează cu un episod de vreme rece, temperaturile maxime situându-se între 3 și 4 grade Celsius. Noaptea, temperatura minimă va coborî până la -4 grade Celsius.

Accuweather decembrie 2025: când ninge în București

Potrivit meteorologilor, prima săptămână a lunii aduce și un episod de lapoviță și ninsori în București, în zilele de 1 și 3 decembrie. Apoi, vremea rece va persista  și în următoarea săptămână, când temperatura minimă va coborî până la -5 grade Celsius.

  • 1 decembrie 2025, București: lapoviță și ninsoare. Temperatură maximă de 4 grade Celsius, temperatură minimă de -3 grade Celsius.
  • 3 decembrie 2025, București: ninsoare. Pe timpul zilei se vor înregistra 3 grade Celsius, iar noaptea, minima va ajune la -3 grade.
  • 7 decembrie 2025, București: va fi ger. Temperatura maximă va fi de 4 grade, iar cea minimă va coborî până la -5 grade Celsius.
  • 27 decembrie 2025, București: va ploua. Temperatura maximă va fi de 4 grade, iar cea minimă coboară până la -3 grade Celsius.
Accuweather a emis prognoza pentru București – decembrie 2025

Vremea de Crăciun și Revelion

La o scurtă privire a prognozei întocmite de Accuweather, se poate observa că vremea se va menține rece și în preajma Crăciunului. Temperaturile maxime se vor situa între 3 și 4 grade Celsius. Minima va coborî până spre -4 grade Celsius. De Revelion, temperatura maximă va fi de 1 grad, iar minima va coborî până la -7 grade Celsius.

Sursă foto: Accuweather

