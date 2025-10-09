Vremea se schimbă radical. ANM, precizări de ultimă oră pentru Gândul. „Se va resimți chiar de azi, destul de timid”

România a ieșit din zona codurilor roși și portocalii de ploi abundente sau intensificări ale vântului, iar meteorologii aduc vești mai bune, chiar dacă este în vigoare și un cod galben pentru mai multe județe.
Începutul de octombrie a fost unul capricios, a plouat torențial, s-au acumulat cantități mari de apă, în unele zone a fost nevoie de intervențiile ISU pentru ca urmările furtunilor să fie eliminate.
La ora 09:00, potrivit informațiilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), plouă în partea de est a României, mai puțin în Dobrogea, iar cea mai scăzută temperatură se înregistrează la Bistrița – 0 grade Celsius, făcându-și simțită prezența și ceața.
La București sunt 11 grade Celsius, iar cerul este înnorat.
În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul ANM Alina Șerban a precizat că astăzi – 9 octombrie 2025 – vremea va fi, în general, bună în cea mai mare parte a țării.
Dar nu vor lipsi, totuși, intensificări ale vântului în zonele în care este valabil un COD GALBEN.
„Mai avem în vigoare un cod galben totuși, dar de data aceasta este vorba despre intensificări ale vântului.
Aria ploilor va fi mult în restrângere și în diminuare ca și intensitate. Mai avem pe jumătatea estică a țării – Moldova, Dobrogea, Muntenia – ceva nori și pe ici, pe colo, și averse, dar slabe din punct de vedere cantitativ.
Codul galben rămâne în vigoare până diseară, la ora 18:00 dar, așa cum precizam, vizează intensificări ale vântului.
Urmează, în zilele următoare, o încălzire treptată, se va resimți chiar de azi, destul de timid, aș spune. Temperaturile vor mai crește în partea de sud a teritoriului, vom avea și valori de 20 – 21 de grade Celsius”, a declarat meteorologul Alina Șerban pentru Gândul.
COD GALBEN – În centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale în general de 80…90 km/h.
