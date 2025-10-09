Vremea se schimbă radical. ANM, precizări de ultimă oră pentru Gândul. „Se va resimți chiar de azi, destul de timid”

România a ieșit din zona codurilor roși și portocalii de ploi abundente sau intensificări ale vântului, iar meteorologii aduc vești mai bune, chiar dacă este în vigoare și un cod galben pentru mai multe județe.

Începutul de octombrie a fost unul capricios, a plouat torențial, s-au acumulat cantități mari de apă, în unele zone a fost nevoie de intervențiile ISU pentru ca urmările furtunilor să fie eliminate.

La ora 09:00, potrivit informațiilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), plouă în partea de est a României, mai puțin în Dobrogea, iar cea mai scăzută temperatură se înregistrează la Bistrița – 0 grade Celsius, făcându-și simțită prezența și ceața.

La București sunt 11 grade Celsius, iar cerul este înnorat.

„Aria ploilor va fi mult în restrângere”

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul ANM Alina Șerban a precizat că astăzi – 9 octombrie 2025 – vremea va fi, în general, bună în cea mai mare parte a țării.

Dar nu vor lipsi, totuși, intensificări ale vântului în zonele în care este valabil un COD GALBEN.

„Mai avem în vigoare un cod galben totuși, dar de data aceasta este vorba despre intensificări ale vântului.

Aria ploilor va fi mult în restrângere și în diminuare ca și intensitate. Mai avem pe jumătatea estică a țării – Moldova, Dobrogea, Muntenia – ceva nori și pe ici, pe colo, și averse, dar slabe din punct de vedere cantitativ.

Codul galben rămâne în vigoare până diseară, la ora 18:00 dar, așa cum precizam, vizează intensificări ale vântului.

Urmează, în zilele următoare, o încălzire treptată, se va resimți chiar de azi, destul de timid, aș spune. Temperaturile vor mai crește în partea de sud a teritoriului, vom avea și valori de 20 – 21 de grade Celsius”, a declarat meteorologul Alina Șerban pentru Gândul.

Intensificări ale vântului în sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea

COD GALBEN – În centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale în general de 80…90 km/h.

Județul Suceava, zona de munte de peste 1800 m – se vor semnala: Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90…100 km/h.

se vor semnala: Județul Mehedinţi: Drobeta-Turnu Severin, Șimian, Breznița-Ocol, Devesel, Izvoru Bârzii, Prunișor, Hinova, Livezile, Husnicioara – se vor semnala: Intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

se vor semnala: Județul Caraş-Severin: Reșița, Carașova, Fârliug, Târnova, Ezeriș, Zorlențu Mare; Județul Arad: Săvârșin, Bârzava, Conop, Vărădia de Mureș, Birchiș, Petriș, Ususău, Bata, Șiștarovăț; Județul Timiş: Lugoj, Făget, Coșteiu, Gavojdia, Victor Vlad Delamarina, Tomești, Dumbrava, Margina, Traian Vuia, Fârdea, Bârna, Știuca, Curtea, Pietroasa; Județul Hunedoara: Deva, Brad, Simeria, Vața de Jos, Băița, Crișcior, Ilia, Certeju de Sus, Dobra, Șoimuș, Baia de Criș, Vețel, Zam, Bucureșci, Luncoiu de Jos, Rapoltu Mare, Hărău, Gurasada, Brănișca, Ribița, Lăpugiu de Jos, Vălișoara, Tomești, Vorța, Burjuc, Cârjiți, Bulzeștii de Sus – se vor semnala – Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

