Anca Alexandrescu a reacționat după ce Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a retras licența postului de releviziune Realitatea Plus, motivul ar fi neplata datoriilor televiziunii la bugetul de stat.

Anca Alexandrescu: ”Cred că există o legătură directă cu ridicarea controlului judiciar pentru Călin Georgescu”

Prezentatoarea a declarat că, din punctul său de vedere, decizia ar avea strânsă legătură cu ridicarea controlului judiciar pentru Călin Georgescu și ar fi fost luată tocmai în ideea în care fostul candidat la prezidențiale să nu mai aibă o platforma unde să poată vorbi liber.

„Am spus de câteva luni de zile că acesta este scopul: să se ridice licența Realității Plus, singura televiziune care spune altceva decât toate televiziunile puterii. Singurul loc în care Călin Georgescu putea să vorbească liber și cred că există o legătură directă cu ridicarea controlului judiciar pentru Călin Georgescu, în așa fel încât să nu mai aibă acea platformă să vorbească în fiecare săptămână și apoi închiderea Realității Plus, ca să nu mai poată să vorbească Călin Georgescu.

Anca Alexcandrescu a dezvăluit însă că Realitatea Plus își va continua activitatea în format online: ”Dar, ce să vezi, noi nu ne oprim aici. Vom continua să emitem online, nu ne poate opri nimeni. Așa cum am spus, nu cedăm. Eu sunt dispusă să fac transmisii din fața Pieței Victoriei sau din fața Palatului Cotroceni.

Este foarte clar că sistemul astăzi și-a pus ambiția și am dovedit clar, cu documente, cu ordine de plată, că sunt plătite toate amenzile. Nu au ținut cont de acest lucru, a fost ordin pe unitate, nu s-a dorit să se mai amâne pentru studierea documentelor și s-a luat această decizie. Ne așteptam la acest lucru, nu este un lucru neașteptat. Mă întreb însă cât va mai suporta poporul român încă o dovadă de dictatură”, a declarat Anca Alexandrescu.

După intervenția de la TV, Anca Alexandrescu a postat și un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin intermediul căruia a transmis că va contesta în instanță decizia CNA-ului.

”Bine ati venit in dictatura! Da, e adevarat ca CNA ul ne a ridicat licenta desi toate amenzile sunt platite (inclusiv cele suspendate de instanta)! V am spus ca asta vor face! Dar nu ne vom opri! Vom contesta in instanta si vom emite in continuare pe online! Si daca e nevoie si din fata Palatului Victoria si de la Cotroceni! Asa ca ne vedem diseara de la ora 21 pe toate platformele online!

P.S. Tuturor celor care injura, ma jignesc si se bucura de aceasta decizie le spun atat: ma voi ruga pentru voi!

Nu cedam!”, a scris Anca Alexandrescu.