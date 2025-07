Prima reacție a lui Dragos Anastasiu după informarea DNA: „Am cerut o copie a presupusului denunț pe care l-aș fi făcut”

Dragoș Anastasiu susține în continuare că este doar martor, și nu denunțător, așa cum au anunțat, vineri seara, oficialii Direcției Naționale Anticorupție.

Mesajul publicat sâmbătă pe Facebook contrazice informația transmisă de Direcția Națională Anticorupție, care contrazicea ceea ce vicepremierul transmisese anterior.

„În scopul clarificării în spațiul public a calității mele de martor în dosarul privind faptele de corupție ale unor funcționari din ANAF, am trimis astăzi la DNA o solicitare scrisă prin care am cerut o copie a presupusului denunț pe care l-aș fi făcut. Reiterez faptul că eu nu am semnat și depus un denunț, ci am dat declarații cu privire la faptele care au avut loc”, a scris Dragoș Anastasiu.