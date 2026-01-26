După iarnă, ca după război. Străzile din București par bombardate, iar șoferii fac slalom printre cratere. Unde se află cea mai mare groapă din Capitală

Primele grade cu plus din Capitală n-au topit doar zăpada, ci și asfaltul. Șoferii bucureșteni s-au trezit într-un oraș în care străzile par lovite de bombe, care au lăsat în urmă cratere până ăla 1,5 metri diametru, chiar în centrul Capitalei. Reporterii Gândul au identificat cele mai mari gropi, iar specialiștii spun că de vină este calitatea foarte proastă a asfaltului. Autoritățile au o veste proastă: nu vor fi acoperite prea curând.

A îmbătrânit asfaltul…

Străzile Bucureștiului s-au umplut de gropi după prima ninsoare majoră și după primele zile cu ger din acest sezon. Specialiștii din domeniu dau vina pe calitatea proastă a asfaltului, dar și a modului în care s-au executat lucrările de asfaltare. În aceste condiții, fenomenul de îngheț-dezgheț a ciopârțit marile artere.

Potrivit lui Marian Bârgău, director general al Administrației Străzilor, un alt motiv pentru care apar aceste gropi este faptul că asfaltul este foarte îmbătrânit, iar multe bulevarde au nevoie de lucrări majore de reabilitare.

Groapă de 1,4 metri lungime în centrul Capitalei

Gropile se găsesc atât pe marile bulevarde, dar și pe străzi secundare, cum este, de pildă, Strada Icoanei, acolo unde se găsește un adevărat crater chiar pe zebră.

Poate una dintre cele mai mari gropi din București se găsește pe Strada Ion Luca Caragiale, tot pe trecere, la intersecția cu Maria Rosetti, care măsoară 1,4 m lungime, și are o adâncime de aproape 10 centimetri.

Plombarea se va face odată cu încălzirea vremii

La nici 100 de metri de groapa de pe „Caragiale”, se găsesc alte două spărturi imense, pe Maria Rosetti.

Șoferii trebuie să se obișnuiască cu aceste gropi, pentru că plombarea lor va începe odată cu încălzirea vremii, potrivit reprezentanților Primăriei Capitalei.

Un autobuz era să devină metrou la Brăila

Asfaltul s-a surpat duminică la Brăila, chiar sub un autobuz plin cu călători.

Groapa s-a format pe strada Bălcescu și are o adâncime de peste un metru. Roțile din spatele autobuzului au căzut și au rămas blocate în crater, iar călătorii au putut fi evacuați în siguranță.

