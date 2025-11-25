Prima pagină » Știri politice » Daniel Băluță, despre modul în care ar rezolva problema căldurii și a apei calde în București. „Soluția? Fuziune ELCEN cu RADET”

25 nov. 2025, 14:11, Știri politice
Daniel Băluță / foto: Mediafax Foto

Daniel Băluță a explicat, în cadrul unei emisiuni de la Antena 1, ce soluție ar aborda cu scopul de a rezolva problema căldurii și a apei calde în București.

Candidatul înscris în cursa pentru Primăria Capitalei a susținut că soluția ar fi o fuziune între ELCEN și RADET.

De asemenea, Daniel Băluță a mai menționat faptul că ar fi necesară și schimbarea tehnologiei, precizând și că există „alte modalități tehnice de a face această manoperă”.

„Soluția? Fuziune ELCEN cu RADET. În plus, intensificarea ritmului de schimbare a țevilor și schimbarea tehnologiei, pentru că nu este suficient doar să înlocuim țevi! Există și alte modalități tehnice de a face această manoperă”, a explicat candidatul PSD la funcția de Primar General al Capitalei.

Ce oportunități ar avea Capitala în vederea atragerii fondurilor europene pentru dezvoltarea orașului

Daniel Băluță a explicat, în cadrul emisiunii Marius Tucă Show din 18 noiembrie 2025, care ar fi oportunitățile pe care le-ar putea avea orașul București pentru a putea atrage fonduri europene cu scopul de a-l dezvolta.

„Oricâți bani ar fi pe piață, vă garantez că îi luăm pe toți, după cum ați văzut. Suntem numărul unu în România, sectorul 4, la atragere de fonduri. Bucureștiul are nevoie de toți banii pe care Uniunea Europeană îi poate pune la dispoziție. Vă dau un exemplu. La un moment dat, pe o analiză cincinală, în Londra se făcuse un calcul că se investiseră 330 de miliarde de euro.

Asta vreau să înțelegeți, cât de mare este nevoia de bani pentru a schimba acest oraș. Pentru că dincolo de proiectele pe care le avem, dincolo de gândurile pe care le avem, fără bani nu putem să facem această schimbare. Avem inclusiv de discutat cu Comisia Europeană vizavi de alte programe pentru București”, a menționat candidatul la Primăria Bucureștiului. Continuarea poate fi citită AICI.

Sursă foto: Mediafax Foto / Alexandra Pandrea

