Primăria Constanța răspunde în exclusivitate pentru Gândul cât încasează după ce a vândut la fier vechi navele simbol ale orașului

Primăria Constanța va încasa circa 400.000 de lei, cu tot cu TVA, pentru cele cinci nave „vedete”, amplasate în oraș și care urmează să ajungă la fier vechi, conform unui răspuns al instituției, la solicitarea Gândul. Astfel, pentru casarea navelor simbol, care erau în unele din cele mai importante intersecții din oraș, administrația locală va încasa circa 80.000 de lei, adică 16.000 de euro.

Vaporașele simbol ale Constanței, amplasate în puncte cheie ale orașului, vor fi dezafectate după mai bine de două decenii, timp în care au devenit repere vizuale ale municipiului.

„Cu societatea Eco Steel Trading S.R.L. a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare nr. 30775/10.02.2026, pentru 4 (patru) vedete maritime amplasate în următoarele locații: -Vedeta nr. 1 amplasată pe Str. Theodor Burada (zona Gară) -Vedeta nr. 2 amplasată pe B-dul Mamaia (zona Pescărie/Stația de Epurare) -Vedeta nr. 3 amplasată la intrarea în municipiu dinspre Cumpăna -Vedeta nr. 4 amplasată la intrarea în municipiu dinspre Valu lui Traian”, a transmis Primăria Constanța.

Contractul este în valoare de 266.560 lei fără TVA,. adică circa 320.ooo de lei cu TVA.

Pentru a cincea vedetă, contractul, care încă nu a fost plătit, este în valoare de circa 81.000 de lei cu TVA.

„În ceea ce privește vedeta nr. 5, amplasată la intrarea în municipiu dinspre Ovidiu, în valoare de 67.306,40 lei fără TVA, contractul de vânzare-cumpărare este în curs de semnare, iar suma urmează să fie achitată ulterior”

Ce se va monta în locul vaporașelor?

Gândul a întrebat Primăria Constanța și ce va pune în locul vaporașelor.

În ceea ce priveşte punctul 4 al solicitării, vă informăm că, la acest moment, instituția se află în etapa de întocmire a documentației necesare obținerii avizelor pentru obiectivul „Amenajare spațiu public şi construire totem”. Ulterior obținerii avizelor, va fi elaborat studiul de fezabilitate(SF), care va fi supus aprobării Consiliului Local. După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, va fi elaborată documentația tehnică pentru autorizația de construire (DTAC), respectiv proiectul tehnic (PT), în cadrul căruia vor fi incluse planurile aferente părții desenate.

AUTORUL RECOMANDĂ:

