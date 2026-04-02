Primăria Iași acuză Poliția Rutieră că blochează modernizarea unor drumuri din oraș. Care este motivul invocat

Mai multe drumuri din Iași au fost incluse de Primărie într-un lot de drumuri pentru care contractul de lucrări a fost încheiat în 2024, dar nici acum acestea nu au văzut asfalt, spre disperarea localnicillor din zonă, care au tras la răspundere autoritățile. Acestea arată cu degetul Poliția Rutieră, care nu dă aviz pentru modernizare, scrie ziaruldeiasi.ro. Una dintre străzi este, de fapt, o uliță de nici 400 de metri lungime care pune la încercare orice autovehicul. Dar nu doar mașinile sunt testate, dar și nervii celor care locuiesc de-a lungul străzii, nevoiți să inhaleze praful când strada e uscată sau să se umple de noroi dacă trebuie să iasă din case când plouă.

„Situația aceasta persistă de mai bine de 12 ani, iar acum, deși există un contract semnat, nu vedem niciun progres și nu primim transparență de la instituțiile implicate”, este mesajul unei localnice primit la redacție.

Recent, primarul Mihai Chirica a trecut în revistă stadiul în care se află mai multe astfel de loturi de străzi – unele în lucru, alte abia în proiectare. Strada Ștefan Dimitrescu face parte din categoria celor unde „lucrările vor demara după obținerea avizului de la Poliția Rutieră”. Este vorba de un pachet de 13 străzi, printre care și Spital Pașcanu, despre care sursa citată a relatat deja că ar putea să intre în șantier spre sfârșitul acestei luni.

