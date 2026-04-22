Primărie din Alba, abonamente telefonice pentru angajați plătite din bani publici. Prejudiciu de peste 100.000 lei

Un control al Camerei de Conturi Alba scoate la iveală nereguli grave la Primăria comunei Cut: zeci de abonamente telefonice decontate nejustificat, achiziții fără transparență și cheltuieli aprobate fără control financiar. Prejudiciul depășește 100.000 de lei, iar sancțiunile au fost aplicate.

Primărie din Alba, abonamente „în exces” plătite din bani publici

Inspectorii Camerei de Conturi Alba au descoperit o situație greu de justificat la Primăria comunei Cut. În perioada noiembrie 2023 – noiembrie 2025, instituția a decontat nu mai puțin de 38 de abonamente de telefonie mobilă, deși, potrivit statelor de plată, avea doar 10 angajați, conform ziarulunirea.ro.

Valoarea totală a acestor cheltuieli se ridică la 113.594,59 lei, parte dintr-un total de 114.497 lei reprezentând majorări nelegale ale cheltuielilor cu bunuri și servicii.

Mai mult, auditorii au constatat că s-au plătit și sume peste plafonul legal stabilit de legislația în vigoare. Concret, au fost decontați suplimentar 902,59 lei peste limita de 35 lei/abonament, prevăzută de Legea nr. 296/2023.

Achiziții fără reguli și fără transparență

Problemele nu se opresc la telefonie. Raportul de audit indică abateri repetate de la legislația privind achizițiile publice, pe o perioadă extinsă, între 2021 și 2025.

„Entitatea verificată nu a respectat în totalitate, în perioada 2021 – 2025, prevederile Legii nr. 98/2016 a achizițiilor publice referitoare la derularea etapei de planificare /pregătire a procesului de achiziție publică, în ceea ce privește: elaborarea, actualizarea și aprobarea programului anual al achizițiilor publice; transmiterea în SEAP a notificărilor cu privire la achizițiile directe și întocmirea referatelor de necesitate. De asemenea, din verificările efectuate echipa de audit a mai constatat și faptul că, în perioada 2021-2025 au fost identificate achiziții publice efectuate de către entitate și care nu au fost prevăzute în programele anuale a achizițiilor publice și nu au fost publicate în SEAP extrase din programul anual al achizițiilor publice, potrivit prevederilor art. 12, alin. (6) din H.G. nr. 395/2016. Din verificările efectuate echipa de audit a constatat faptul că în perioada 2021-2025 entitatea auditată nu a procedat, în cazul nici unei achiziții directe (cu excepția celor realizate prin utilizarea catalogului electronic SEAP) la transmiterea în SEAP a notificărilor, fiind astfel încălcate prevederile menționate anterior”, se precizează în raportul Camerei de Conturi Alba.

Valoarea achizițiilor directe efectuate fără notificare în SEAP ajunge la aproximativ 8,7 milioane de lei. Pentru aceste abateri, instituția a fost sancționată cu o amendă de 5.000 de lei.

Cheltuieli aprobate fără control financiar

O altă problemă gravă identificată de inspectori ține de lipsa controlului financiar preventiv. Practic, cheltuielile au fost angajate, aprobate și plătite fără viza obligatorie de control financiar.

Această practică încalcă prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și deschide ușa unor posibile abuzuri sau utilizări nejustificate ale banilor publici.

Pentru această abatere, a fost aplicată o amendă suplimentară de 2.500 de lei. În total, sancțiunile aplicate se ridică la 7.500 de lei.

