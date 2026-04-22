Prima pagină » Actualitate » Primărie din Alba, abonamente telefonice pentru angajați plătite din bani publici. Prejudiciu de peste 100.000 lei

Primărie din Alba, abonamente telefonice pentru angajați plătite din bani publici. Prejudiciu de peste 100.000 lei

Un control al Camerei de Conturi Alba scoate la iveală nereguli grave la Primăria comunei Cut: zeci de abonamente telefonice decontate nejustificat, achiziții fără transparență și cheltuieli aprobate fără control financiar. Prejudiciul depășește 100.000 de lei, iar sancțiunile au fost aplicate.

Primărie din Alba, abonamente „în exces” plătite din bani publici

Inspectorii Camerei de Conturi Alba au descoperit o situație greu de justificat la Primăria comunei Cut. În perioada noiembrie 2023 – noiembrie 2025, instituția a decontat nu mai puțin de 38 de abonamente de telefonie mobilă, deși, potrivit statelor de plată, avea doar 10 angajați, conform ziarulunirea.ro.

Valoarea totală a acestor cheltuieli se ridică la 113.594,59 lei, parte dintr-un total de 114.497 lei reprezentând majorări nelegale ale cheltuielilor cu bunuri și servicii.

Mai mult, auditorii au constatat că s-au plătit și sume peste plafonul legal stabilit de legislația în vigoare. Concret, au fost decontați suplimentar 902,59 lei peste limita de 35 lei/abonament, prevăzută de Legea nr. 296/2023.

Achiziții fără reguli și fără transparență

Problemele nu se opresc la telefonie. Raportul de audit indică abateri repetate de la legislația privind achizițiile publice, pe o perioadă extinsă, între 2021 și 2025.

„Entitatea verificată nu a respectat în totalitate, în perioada 2021 – 2025, prevederile Legii nr. 98/2016 a achizițiilor publice referitoare la derularea etapei de planificare /pregătire a procesului de achiziție publică, în ceea ce privește: elaborarea, actualizarea și aprobarea programului anual al achizițiilor publice; transmiterea în SEAP a notificărilor cu privire la achizițiile directe și întocmirea referatelor de necesitate.

De asemenea, din verificările efectuate echipa de audit a mai constatat și faptul că, în perioada 2021-2025 au fost identificate achiziții publice efectuate de către entitate și care nu au fost prevăzute în programele anuale a achizițiilor publice și nu au fost publicate în SEAP extrase din programul anual al achizițiilor publice, potrivit prevederilor art. 12, alin. (6) din H.G. nr. 395/2016.

Din verificările efectuate echipa de audit a constatat faptul că în perioada 2021-2025 entitatea auditată nu a procedat, în cazul nici unei achiziții directe (cu excepția celor realizate prin utilizarea catalogului electronic SEAP) la transmiterea în SEAP a notificărilor, fiind astfel încălcate prevederile menționate anterior”, se precizează în raportul Camerei de Conturi Alba.

Valoarea achizițiilor directe efectuate fără notificare în SEAP ajunge la aproximativ 8,7 milioane de lei. Pentru aceste abateri, instituția a fost sancționată cu o amendă de 5.000 de lei.

Cheltuieli aprobate fără control financiar

O altă problemă gravă identificată de inspectori ține de lipsa controlului financiar preventiv. Practic, cheltuielile au fost angajate, aprobate și plătite fără viza obligatorie de control financiar.

Această practică încalcă prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și deschide ușa unor posibile abuzuri sau utilizări nejustificate ale banilor publici.

Pentru această abatere, a fost aplicată o amendă suplimentară de 2.500 de lei. În total, sancțiunile aplicate se ridică la 7.500 de lei.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Guvernul e la cote de avarie. Premierul Bolojan încearcă să-l facă să funcţioneze şi cu sprijinul UDMR. Cu cine îi vor înlocui pe miniştrii PSD
14:53
Guvernul e la cote de avarie. Premierul Bolojan încearcă să-l facă să funcţioneze şi cu sprijinul UDMR. Cu cine îi vor înlocui pe miniştrii PSD
REACȚIE Primele declarații date de Radu Moldovan, liderul PSD, după perchezițiile DNA: „Mi-au comunicat un dosar penal”
14:42
Primele declarații date de Radu Moldovan, liderul PSD, după perchezițiile DNA: „Mi-au comunicat un dosar penal”
STUDIU Oraș sau sat? În ce loc copiii sunt mai predispuși la depresie și unde există risc crescut să dezvolte ADHD
14:20
Oraș sau sat? În ce loc copiii sunt mai predispuși la depresie și unde există risc crescut să dezvolte ADHD
ULTIMA ORĂ Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare pentru „Jaful Secolului”
14:05
Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare pentru „Jaful Secolului”
FLASH NEWS Premierul Bolojan, consultări cu grupul minorităţilor pentru a asigura susţinerea Guvernului. Ce s-a decis
14:04
Premierul Bolojan, consultări cu grupul minorităţilor pentru a asigura susţinerea Guvernului. Ce s-a decis
FLASH NEWS George Simion anunță că AUR va vota orice moțiune împotriva guvernului Bolojan
13:22
George Simion anunță că AUR va vota orice moțiune împotriva guvernului Bolojan
Mediafax
Analiști maghiari: criza politică pune în pericol deficitul și cursul valutar
Digi24
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
Cancan.ro
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Mediafax
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Click
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Digi24
„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl, la 40 de ani de la accidentul nuclear
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Codruța Filip, pentru cele două luni la Desafio. A pierdut jumătate din bani la divorț?
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată un Lamborghini restaurat timp de trei ani?
Descopera.ro
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Un colaps misterios a schimbat Europa acum 5.000 de ani, spun oamenii de știință
NEWS ALERT Împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina a primit aprobarea preliminară. Ungaria a renunțat la veto
15:06
Împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina a primit aprobarea preliminară. Ungaria a renunțat la veto
TURISM România se află printre destinațiile de la Târgul de Turism din Kazahstan. Este a doua țară europeană prezentă la acest eveniment
15:00
România se află printre destinațiile de la Târgul de Turism din Kazahstan. Este a doua țară europeană prezentă la acest eveniment
INEDIT Țara în care Prințul Philip, soțul regretatei regine Elizabeth a II-a a Regatului Unit, a devenit un zeu venerat
14:58
Țara în care Prințul Philip, soțul regretatei regine Elizabeth a II-a a Regatului Unit, a devenit un zeu venerat
ULTIMA ORĂ Radu Moldovan a demisionat din funcția de președinte al organizației PSD Bistrița Năsăud în urma perchezițiilor DNA. Bogdan Ivan preia interimar conducerea
14:31
Radu Moldovan a demisionat din funcția de președinte al organizației PSD Bistrița Năsăud în urma perchezițiilor DNA. Bogdan Ivan preia interimar conducerea
FLASH NEWS Iranul anunță că a capturat două nave care încercau să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. Unde au fost escortate de Gărzile Revoluționare
14:26
Iranul anunță că a capturat două nave care încercau să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. Unde au fost escortate de Gărzile Revoluționare
FLASH NEWS Ce spune presa maghiară despre criza politică generată de ruptura coaliției de guvernare din România. „Țara a ajuns la răscruce”
14:16
Ce spune presa maghiară despre criza politică generată de ruptura coaliției de guvernare din România. „Țara a ajuns la răscruce”

Cele mai noi

Trimite acest link pe