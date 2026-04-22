Cine este liderul PSD Radu Moldovan, peste care au descins astăzi procurorii DNA

În această dimineață, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins la sediul Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru a efectua percheziții. Totodată, procurorii anticorupție s-au deplasat și la domiciliul președintelui CJ Bistrița, Radu Moldovan, lider PSD.
Surse citate de Bistrițeanul.ro precizează că au loc și percheziții și la compania de construcții Frasinul, firmă activă în zona proiectelor de infrastructură din județ.
Potrivit CV-ului său, Radu Moldovan a fost membru și ulterior președinte al Partidului Social Democrat Româna (PSDR). Din iunie 2001 este membru PSD.
Este fost parlamentar și președintele CJ Bistrița – la al patrulea mandat. Totodată, esre membru în Consiliul Național al PSD. Radu Moldovan este preşedinte PSD Bistriţa-Năsăud. Între 2010 și 2011 a fost purtător de cuvânt PSD.
De-a lungul timpului, Radu Moldovan a fost cercetat de DNA pentru presupuse fapte de corupție, trafic de influență sau fals în declarații.
Liderul PSD s-a născut în data de 17 septembrie 1968, în localitatea Chintelnic din județul Bistrița Năsăud. data de 10 iunie 2012, Radu Moldovan a fost ales în funcția de Președinte al Consiliului Județean Bistrița Năsăud, în locul lui Liviu Rusu (PDL).
Potrivit unui comunicat transmis de DNA, procurorii anticorupție fac cercetări în trei cauze penale. Există suspiciuni de săvârșire a unor infracțiuni „asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani”.
Nu mai puțin de 69 de locații sunt efectuate, la acest moment, de procurorii anticorupție.
„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.
În cursul zilei de 22 aprilie 2026, în baza mandatelor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 69 de locații situate pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București, fiind vizate sediile a două instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici.
De asemenea, în executarea unui ordin european de anchetă, se desfășoară activități de percheziție domiciliară și pe teritoriul statului francez”, s-a precizat în comunicatul DNA.
