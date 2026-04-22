Cine este liderul PSD Radu Moldovan, peste care au descins astăzi procurorii DNA

În această dimineață, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins la sediul Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru a efectua percheziții. Totodată, procurorii anticorupție s-au deplasat și la domiciliul președintelui CJ Bistrița, Radu Moldovan, lider PSD.

Surse citate de Bistrițeanul.ro precizează că au loc și percheziții și la compania de construcții Frasinul, firmă activă în zona proiectelor de infrastructură din județ.

Radu Moldovan se afla la domiciliu în momentul descinderii procurorilor DNA.

Potrivit primelor informații, acesta ar colabora cu procurorii.

Radu Moldovan a fost fotografiat chiar în curtea locuinței sale în timpul acțiunii DNA.

Radu Moldovan, la al patrulea mandat la conducerea CJ Bistrița. A mai fost în atenția DNA

Potrivit CV-ului său, Radu Moldovan a fost membru și ulterior președinte al Partidului Social Democrat Româna (PSDR). Din iunie 2001 este membru PSD.

Este fost parlamentar și președintele CJ Bistrița – la al patrulea mandat. Totodată, esre membru în Consiliul Național al PSD. Radu Moldovan este preşedinte PSD Bistriţa-Năsăud. Între 2010 și 2011 a fost purtător de cuvânt PSD.

De-a lungul timpului, Radu Moldovan a fost cercetat de DNA pentru presupuse fapte de corupție, trafic de influență sau fals în declarații.

Martie 2000 – membru PSDR;

Aprilie 2000 – preşedinte PSDR Bistriţa-Năsăud;

Iunie 2001 – prezent – membru PSD;

Aprilie 2002 – Noiembrie 2003 – prim vicepreşedinte PSD Bistriţa-Năsăud;

Noiembrie 2003 – Aprilie 2005 – preşedinte executiv PSD Bistriţa-Năsăud;

Aprilie 2005 – Septembrie 2007 – vicepreşedinte PSD Bistriţa-Năsăud;

Ianuarie 2007 – Iulie 2007 – secretar executiv PSD;

Septembrie 2007 – prezent – preşedinte PSD Bistriţa-Năsăud;

Iunie 2001 – prezent – membru Consiliul Național PSD;

2008 – 2010 – vicepresedinte PSD România;

2010 – 2011 – purtător de cuvânt PSD România.

Liderul PSD s-a născut în data de 17 septembrie 1968, în localitatea Chintelnic din județul Bistrița Năsăud. data de 10 iunie 2012, Radu Moldovan a fost ales în funcția de Președinte al Consiliului Județean Bistrița Năsăud, în locul lui Liviu Rusu (PDL).

Studii

1999 – 2003 – Universitatea “Bogdan Vodă ” Cluj Napoca – Fac.de Management – curs de zi licențiat;

” Cluj Napoca – Fac.de Management – curs de zi 2003-2004 – Şcoala de Studii Academice Postuniversitare „O. Şincai” Bucureşti – Master management politic;

management politic; 2006 – Universitatea Națională de Apărare “Carol I” București – Colegiul National de Apărare;

de “Carol I” – Colegiul de 2007 – Academia Națională de Informații “ Mihai Viteazu” – Colegiul Superior de Securitate Națională;

de “ Mihai Viteazu” – Colegiul Superior de Securitate 2007 – 2009 – Academia Națională de Informații “ Mihai Viteazu” București – master management educațional în cultura de securitate națională.

DNA: „Spălare de bani”

Potrivit unui comunicat transmis de DNA, procurorii anticorupție fac cercetări în trei cauze penale. Există suspiciuni de săvârșire a unor infracțiuni „asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani”.

Nu mai puțin de 69 de locații sunt efectuate, la acest moment, de procurorii anticorupție.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.

În cursul zilei de 22 aprilie 2026, în baza mandatelor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 69 de locații situate pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București, fiind vizate sediile a două instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici.

De asemenea, în executarea unui ordin european de anchetă, se desfășoară activități de percheziție domiciliară și pe teritoriul statului francez”, s-a precizat în comunicatul DNA.

RECOMANDAREA AUTORULUI: