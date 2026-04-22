Cine este liderul PSD Radu Moldovan, peste care au descins astăzi procurorii DNA

În această dimineață, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins la sediul Consiliul Județean Bistrița-Năsăud pentru a efectua percheziții. Totodată, procurorii anticorupție s-au deplasat și la domiciliul președintelui CJ Bistrița, Radu Moldovan, lider PSD.

Surse citate de Bistrițeanul.ro precizează că au loc și percheziții și la compania de construcții Frasinul, firmă activă în zona proiectelor de infrastructură din județ.

  • Radu Moldovan se afla la domiciliu în momentul descinderii procurorilor DNA.
  • Potrivit primelor informații, acesta ar colabora cu procurorii.
  • Radu Moldovan a fost fotografiat chiar în curtea locuinței sale în timpul acțiunii DNA.

Radu Moldovan / Foto – bistriteanul.ro

Radu Moldovan, la al patrulea mandat la conducerea CJ Bistrița. A mai fost în atenția DNA

Potrivit CV-ului său, Radu Moldovan a fost membru și ulterior președinte al Partidului Social Democrat Româna (PSDR). Din iunie 2001 este membru PSD.

Este fost parlamentar și președintele CJ Bistrița – la al patrulea mandat. Totodată, esre membru în Consiliul Național al PSD. Radu Moldovan este preşedinte PSD Bistriţa-Năsăud. Între 2010 și 2011 a fost purtător de cuvânt PSD.

De-a lungul timpului, Radu Moldovan a fost cercetat de DNA pentru presupuse fapte de corupție, trafic de influență sau fals în declarații.

  • Martie 2000 – membru PSDR;
  • Aprilie 2000 – preşedinte PSDR Bistriţa-Năsăud;
  • Iunie 2001 – prezent – membru PSD;
  • Aprilie 2002 – Noiembrie 2003 – prim vicepreşedinte PSD Bistriţa-Năsăud;
  • Noiembrie 2003 – Aprilie 2005 – preşedinte executiv PSD Bistriţa-Năsăud;
  • Aprilie 2005 – Septembrie 2007 – vicepreşedinte PSD Bistriţa-Năsăud;
  • Ianuarie 2007 – Iulie 2007 – secretar executiv PSD;
  • Septembrie 2007 – prezent – preşedinte PSD Bistriţa-Năsăud;
  • Iunie 2001 – prezent – membru Consiliul Național PSD;
  • 2008 – 2010 – vicepresedinte PSD România;
  • 2010 – 2011 – purtător de cuvânt PSD România.

Liderul PSD s-a născut în data de 17 septembrie 1968, în localitatea Chintelnic din județul Bistrița Năsăud. data de 10 iunie 2012, Radu Moldovan a fost ales în funcția de Președinte al Consiliului Județean Bistrița Năsăud, în locul lui Liviu Rusu (PDL).

Radu Moldovan / Foto – Facebook

Studii

  • 1999 – 2003 – Universitatea “Bogdan Vodă” Cluj Napoca – Fac.de Management – curs de zi licențiat;
  • 2003-2004 – Şcoala de Studii Academice Postuniversitare „O. Şincai” Bucureşti – Master management politic;
  • 2006 – Universitatea Națională de Apărare “Carol I” București – Colegiul National de Apărare;
  • 2007 – Academia Națională de Informații “ Mihai Viteazu” – Colegiul Superior de Securitate Națională;
  • 2007 – 2009 – Academia Națională de Informații “ Mihai Viteazu” Bucureștimaster management educațional în cultura de securitate națională.

Radu Moldovan s-a mai aflat în „atenția” DNA

DNA: „Spălare de bani”

Potrivit unui comunicat transmis de DNA, procurorii anticorupție fac cercetări în trei cauze penale. Există suspiciuni de săvârșire a unor infracțiuni „asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani”.

Nu mai puțin de 69 de locații sunt efectuate, la acest moment, de procurorii anticorupție.

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj.

În cursul zilei de 22 aprilie 2026, în baza mandatelor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 69 de locații situate pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București, fiind vizate sediile a două instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici.

De asemenea, în executarea unui ordin european de anchetă, se desfășoară activități de percheziție domiciliară și pe teritoriul statului francez”, s-a precizat în comunicatul DNA.

Citește și

Gândul de Vreme Temperaturi scăzute pentru sfârșit de aprilie. Unde plouă și unde ninge. ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
10:39
Temperaturi scăzute pentru sfârșit de aprilie. Unde plouă și unde ninge. ANM, prognoză de ultimă oră pentru Gândul
ANALIZA de 10 Limitele puterii SUA, mutările Chinei și gambitul din Strâmtoarea Ormuz. „Precedentul este acum stabilit”
10:00
Limitele puterii SUA, mutările Chinei și gambitul din Strâmtoarea Ormuz. „Precedentul este acum stabilit”
RĂZBOI Războaiele „nepopulare” ale SUA și conflictul din Iran. Cum a trecut Trump de la „presiune maximă” la „incertitudine maximă” și ce spun americanii
09:00
Războaiele „nepopulare” ale SUA și conflictul din Iran. Cum a trecut Trump de la „presiune maximă” la „incertitudine maximă” și ce spun americanii
CONTROVERSĂ Nu doar alegerile se anulează fără explicații, ci și concursurile de angajare din MAE. Sute de candidați au aflat că au dat degeaba interviul din cauza unui „incident tehnic”/ Sursele Gândul dezvăluie motivul uluitor pentru care concursurile au fost anulate
05:00
Nu doar alegerile se anulează fără explicații, ci și concursurile de angajare din MAE. Sute de candidați au aflat că au dat degeaba interviul din cauza unui „incident tehnic”/ Sursele Gândul dezvăluie motivul uluitor pentru care concursurile au fost anulate
Gândul de Vreme Temperaturile scad sub cele normale pentru această dată. În ce regiuni plouă cu găleata și unde va ninge. Prognoza ANM pentru Gândul
10:49
Temperaturile scad sub cele normale pentru această dată. În ce regiuni plouă cu găleata și unde va ninge. Prognoza ANM pentru Gândul
ANALIZA de 10 Modelul „Siria”. În conflictul din Orientul Mijlociu, Putin stă deoparte, dar nu-i place postura de observator pasiv. „A fost subminată întreaga politică externă a Rusiei”
10:00, 21 Apr 2026
Modelul „Siria”. În conflictul din Orientul Mijlociu, Putin stă deoparte, dar nu-i place postura de observator pasiv. „A fost subminată întreaga politică externă a Rusiei”
Mediafax
Soloviov a numit-o pe Meloni „bestie sălbatică și idioată cu acte." Roma a reacționat imediat
Digi24
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Codruța Filip, pentru cele două luni la Desafio. A pierdut jumătate din bani la divorț?
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Mediafax
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Click
Câți bani ar fi câștigat Codruța Filip la „Desafío”! Suma încasată după eliminare
Digi24
„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl, la 40 de ani de la accidentul nuclear
Cancan.ro
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ai băut puțin și ai condus? Ce se întâmplă dacă aparatul indică alcool
Descopera.ro
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Un organ ignorat ar putea fi cheia pentru o viață mai lungă, cred cercetătorii
FLASH NEWS Robert Negoiță respinge eticheta de „bolojenist”. El susține că și alți membri PSD gândesc similar: „Discutăm de niște obiective și principii”
13:08
Robert Negoiță respinge eticheta de „bolojenist”. El susține că și alți membri PSD gândesc similar: „Discutăm de niște obiective și principii”
FLASH NEWS Miniștrii UE au respins propunerea de suspendare a acordului de asociere cu Israelul. Ce țară a blocat decizia și de ce
13:02
Miniștrii UE au respins propunerea de suspendare a acordului de asociere cu Israelul. Ce țară a blocat decizia și de ce
FLASH NEWS Manfred Weber, președintele PPE, îl susține total pe Ilie Bolojan. „Are sprijinul deplin al partenerilor europeni pentru a consolida România”
12:53
Manfred Weber, președintele PPE, îl susține total pe Ilie Bolojan. „Are sprijinul deplin al partenerilor europeni pentru a consolida România”
POLITICĂ Președintele CJ Harghita comentează rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria: „O adevărată traumă pentru maghiarii din Transilvania”
12:52
Președintele CJ Harghita comentează rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria: „O adevărată traumă pentru maghiarii din Transilvania”
EXCLUSIV Antonescu, critici aspre la adresa premierului. „Bolojan devine idolul acestei falange bolșevice”
12:52
Antonescu, critici aspre la adresa premierului. „Bolojan devine idolul acestei falange bolșevice”
ECONOMIE Anunțul BNR în a doua zi de criză politică în România. Ce se întâmplă cu creditele românilor
12:48
Anunțul BNR în a doua zi de criză politică în România. Ce se întâmplă cu creditele românilor

Cele mai noi

Trimite acest link pe