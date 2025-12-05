Prima pagină » Actualitate » Primărița unei comune din Teleorman, pusă sub control judiciar de DNA. Sume uriașe de bani găsite la domiciliul edilului

05 dec. 2025, 12:23, Actualitate
Primărița unei comune din Teleorman, pusă sub control judiciar de DNA. Sume uriașe de bani găsite la domiciliul edilului

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins, joi dimineață, la sediul Primăriei Olteni din județul Teleorman, acolo unde au efectuat percheziții pentru ridicarea de documente în cadrul unor verificări extinse. Edilul comunei, Violeta Ionescu, a fost plasată sub control judiciar cu multiple acuzații de abuz în serviciu. La domiciul acesteia a fost găsită o sumă impresionantă de bani.

Perchezițiile DNA au avut loc atât la sediul instituției, cât și la domiciliile unor angajați și foști angajați ai primăriei din comuna teleormăneană.

Primarul Violeta Ionescu a făcut obiectul unui referendum de demitere inițiat de cetățenii comunei

Sediul primăriei din comuna Olteni din Teleorman. Foto: liberinteleorman.ro

În urma perchezițiilor din comuna Olteni, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au hotărât ca primarul Violeta Ionescu, câțiva angajați ai primăriei din Olteni, dar și fostul contabil să fie duși la București pentru a fi audiați.

Audierile readuc în actualitate demersul unor cetățeni din localitate de inițiere a unui referendum pentru demiterea actualului edil, scrie liberinteleorman. Aceștia erau acuzați de către susținătorii primăriței că au strâns semnăturile necesare pentru aprobarea referendumului pe baza unor minciuni, neexistând niciun motiv real pentru încetarea mandatului.

Plăți nejustificate, evidențe contabile incomplete și utilizarea abuzivă a fondurilor publice

Primărița Violeta Ionescu s-a aflat în centrul mai multor controverse și plângeri depuse la diverse organe de control. Inclusiv Curtea de Conturi a semnalat că există sume importante de bani ce ar trebui recuperate, mai scrie presa locală. Astfel, potrivit raportului de audit financiar, instituția nu a prezentat documentele justificative necesare evaluării cheltuielilor.

Potrivit comunicatului DNA, există date și probe care arată că, în perioada 2024 – 2025, Violeta Cătălina Ionescu nu ar fi îndeplinit atribuțiile prevăzute de lege în domeniul acordării ajutoarelor sociale, respectiv:

– nu ar fi întocmit anual un plan de acțiuni/lucrări de interes local;
– nu ar fi ținut evidența orelor de muncă efectuate pentru activitățile și lucrările de interes local, de către persoanele apte de muncă;
– nu ar fi afișat lunar, la sediul propriu, planul de acțiuni/lucrări de interes local pe luna în curs, lista beneficiarilor de ajutor social, lista persoanelor care urmează să efectueze activități sau lucrări de interes local, precum și situația activităților/lucrărilor efectuate în luna anterioară;
– nu ar fi dispus suspendarea acordării ajutorului social ca urmare a neîndeplinirii obligației beneficiarilor de ajutor social de a presta activități/lucrări de interes local pe o perioadă mai mare de 30 de zile;
– nu ar fi dispus încetarea acordării ajutorului social persoanelor care nu îndeplineau condițiile legale.

Prejudiciu la bugetul de stat de 2.213.112 lei

Ca urmare, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu suma de 2.213.112 lei reprezentând sumele plătite cu titlu de ajutor social (venit minim de incluziune) beneficiarilor apți de muncă ce nu și-ar fi îndeplinit obligația de a presta activități/lucrări de interes local pe o perioadă mai mare de 30 de zile. 

De la domiciliul Violetei Ionescu au fost ridicate și confiscate sumele de 251.860 euro, 90.100 lei și 320 dolari. În prezent, edilul și o altă angajată a primăriei din Olteni, Adriana Cornelia Dima, au fost plasate sub control judiciar.

Cele mai noi