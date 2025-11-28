ANAF îl execută pe Marian Vanghelie. Fostului primar îi vor fi confiscaţi aproape 14 milioane de lei şi i-au fost sechestrate bunuri

ANAF inițiază procedura de executare silitã în cazul fostului primar al Sectorului 5. Este vorba despre confiscãri de peste 13,7 milioane lei și măsuri extinse asupra bunurilor. Este vorba despre Marian Vanghelie.

Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã (ANAF) a demarat punerea în executare a titlului executoriu emis în urma deciziei definitive a instanței în dosarul penal nr. 25638/3/2015, vizând recuperarea sumei totale de peste 13,7 milioane lei, la care se adaugã 20.000 lei cheltuieli judiciare.

Mãsurile includ menținerea sechestrului pe imobile, identificarea de noi bunuri urmãrite, blocãri de conturi și popriri asupra acțiunilor deținute de debitor. ANAF a inițiat procedurile de executare siliă ca urmare a deciziei definitive pronunțate de instanțã.

În baza sentinței penale nr. 592/F/13.05.2021 a Tribunalului București – Secția I Penalã, rãmasã definitivã prin decizia penalã nr. 386/A/19.03.2025 a Curții de Apel București, s-a dispus:

„* Obligarea debitorului la plata sumei de 13.731.050 lei, reprezentând confiscare,

* Obligarea la plata a 20.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare,

* Menținerea mãsurii sechestrului asigurãtor asupra bunurilor imobile, instituit inițial prin Ordonanța DNA din 09.04.2015 (dosar 381/P/2014). Bunurile imobile vizate: Debitorul deține douã apartamente situate în București, Sector 2, în imobilul de pe B-dul Dacia:

* Apartament nr. 2, parter, 106,35 mp,

* Apartament nr. 4, etaj 2, 106,35 mp.”

Procedurile de evaluare sunt în curs, expertul desemnat fiind selectat prin procedurã de achiziție. Până acum, ANAF a întreprins şi alte măsuri asiguratorii împotriva fostului edil al Sectorului 5, Marian Vanghelie.

Prin Serviciul de Executãri Silite Cazuri Speciale din cadrul D.G.R.F.P. București, au fost preluate documentele transmise de instanțã și au fost înaintate organului fiscal competent – Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice; au fost solicitate documente suplimentare de la DNA, OCPI Sector 2 și DGITL Sector 2; s-a inițiat procedura de evaluare a imobilelor şi au fost transmise noi solicitãri pentru clarificãri necesare în vederea finalizãrii raportului de evaluare.

De asemenea, în urma verificãrilor, ANAF a identificat și bunuri mobile ale debitorului:un autoturism marca Mercedes – asupra cãruia s-a instituit sechestru; aproape 1.000 de acțiuni deținute la mai multe societãți listate, pentru care s-a instituit sechestru.

De asemenea, au fost instituite popriri asupra sumelor datorate debitorului de cãtre terți, respectiv instituțiile financiare la care acesta deține acțiuni. Pânã la acest moment, nu au fost recuperate sume de bani în contul debitorului.

În ceea ce priveşte acţiunile viitoare, ANAF va proceda la valorificarea bunurilor imobile imediat dupã primirea rapoartelor finale de evaluare şi vor continua verificãrile și identificarea altor bunuri sau venituri urmãrite, astfel încât sã fie recuperatã integral creanța bugetarã, conform prevederilor Codului de Procedurã Fiscalã (Legea nr. 207/2015).

