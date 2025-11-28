Prima pagină » Actualitate » ANAF îl execută pe Marian Vanghelie. Fostului primar îi vor fi confiscaţi aproape 14 milioane de lei şi i-au fost sechestrate bunuri

ANAF îl execută pe Marian Vanghelie. Fostului primar îi vor fi confiscaţi aproape 14 milioane de lei şi i-au fost sechestrate bunuri

Luiza Dobrescu
28 nov. 2025, 10:24, Actualitate
ANAF îl execută pe Marian Vanghelie. Fostului primar îi vor fi confiscaţi aproape 14 milioane de lei şi i-au fost sechestrate bunuri

ANAF inițiază procedura de executare silitã în cazul fostului primar al Sectorului 5. Este vorba despre confiscãri de peste 13,7 milioane lei și măsuri extinse asupra bunurilor. Este vorba despre Marian Vanghelie.

Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã (ANAF) a demarat punerea în executare a titlului executoriu emis în urma deciziei definitive a instanței în dosarul penal nr. 25638/3/2015, vizând recuperarea sumei totale de peste 13,7 milioane lei, la care se adaugã 20.000 lei cheltuieli judiciare.

Mãsurile includ menținerea sechestrului pe imobile, identificarea de noi bunuri urmãrite, blocãri de conturi și popriri asupra acțiunilor deținute de debitor. ANAF a inițiat procedurile de executare siliă ca urmare a deciziei definitive pronunțate de instanțã.

În baza sentinței penale nr. 592/F/13.05.2021 a Tribunalului București – Secția I Penalã, rãmasã definitivã prin decizia penalã nr. 386/A/19.03.2025 a Curții de Apel București, s-a dispus:

„* Obligarea debitorului la plata sumei de 13.731.050 lei, reprezentând confiscare,
* Obligarea la plata a 20.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare,
* Menținerea mãsurii sechestrului asigurãtor asupra bunurilor imobile, instituit inițial prin Ordonanța DNA din 09.04.2015 (dosar 381/P/2014).

Bunurile imobile vizate:

Debitorul deține douã apartamente situate în București, Sector 2, în imobilul de pe B-dul Dacia:
* Apartament nr. 2, parter, 106,35 mp,
* Apartament nr. 4, etaj 2, 106,35 mp.”

Procedurile de evaluare sunt în curs, expertul desemnat fiind selectat prin procedurã de achiziție. Până acum, ANAF a întreprins şi alte măsuri asiguratorii împotriva fostului edil al Sectorului 5, Marian Vanghelie.

Prin Serviciul de Executãri Silite Cazuri Speciale din cadrul D.G.R.F.P. București, au fost preluate documentele transmise de instanțã și au fost înaintate organului fiscal competent – Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice; au fost solicitate documente suplimentare de la DNA, OCPI Sector 2 și DGITL Sector 2; s-a inițiat procedura de evaluare a imobilelor şi au fost transmise noi solicitãri pentru clarificãri necesare în vederea finalizãrii raportului de evaluare.

De asemenea, în urma verificãrilor, ANAF a identificat și bunuri mobile ale debitorului:un autoturism marca Mercedes – asupra cãruia s-a instituit sechestru; aproape 1.000 de acțiuni deținute la mai multe societãți listate, pentru care s-a instituit sechestru.

De asemenea, au fost instituite popriri asupra sumelor datorate debitorului de cãtre terți, respectiv instituțiile financiare la care acesta deține acțiuni. Pânã la acest moment, nu au fost recuperate sume de bani în contul debitorului.

În ceea ce priveşte acţiunile viitoare, ANAF va proceda la valorificarea bunurilor imobile imediat dupã primirea rapoartelor finale de evaluare şi vor continua verificãrile și identificarea altor bunuri sau venituri urmãrite, astfel încât sã fie recuperatã integral creanța bugetarã, conform prevederilor Codului de Procedurã Fiscalã (Legea nr. 207/2015).

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Scandal pe străzile Capitalei. Poliția, chemată după ce iubita fiului lui Liviu Dragnea a acuzat că Marian Vanghelie a urmărit-o și a amenințat-o

Marian Vanghelie reacționează după instituirea ordinului de protecție: “Nu las lucrurile așa! Pentru cum s-a comportat, îi fac plângere polițistului!“

Recomandarea video

Citește și

SURSE EXCLUSIV Ionuţ Moşteanu şi-a dat demisia, exact când USR se pregătea să-i facă vânt. Pe margine, la încălzire, se pregăteşte şi un tehnocrat să-i preia funcţia
11:58
Ionuţ Moşteanu şi-a dat demisia, exact când USR se pregătea să-i facă vânt. Pe margine, la încălzire, se pregăteşte şi un tehnocrat să-i preia funcţia
ACTUALITATE Muzeul Luvru scumpește biletele de intrare pentru turiștii non-UE
11:47
Muzeul Luvru scumpește biletele de intrare pentru turiștii non-UE
ACTUALITATE Un sud-coreean a fost acuzat că a furat două ciocolățele din frigiderul firmei. Au urmat doi ani de procese
11:22
Un sud-coreean a fost acuzat că a furat două ciocolățele din frigiderul firmei. Au urmat doi ani de procese
ULTIMA ORĂ Se adâncește scandalul diplomelor din Guvernul Bolojan. Purtătorul de cuvânt, Ioana Dogioiu, a terminat o Universitate privată, de rangul Bioterra, dar pretinde că a studiat la Universitatea București. Dogioiu și-a publicat diploma de licență
11:16
Se adâncește scandalul diplomelor din Guvernul Bolojan. Purtătorul de cuvânt, Ioana Dogioiu, a terminat o Universitate privată, de rangul Bioterra, dar pretinde că a studiat la Universitatea București. Dogioiu și-a publicat diploma de licență
ACTUALITATE O viață nouă în Elveția. Satul care oferă zeci de mii de euro noilor rezidenți
11:04
O viață nouă în Elveția. Satul care oferă zeci de mii de euro noilor rezidenți
Mediafax
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din 2026
Digi24
CV-ul celorlalți miniștri ai apărării din țările de la granița cu războiul: Doctor în medicină, tradiție militară, studii în SUA
Cancan.ro
O mai ții mine pe Dana Mladin? Cum arată acum și ce s-a întâmplat cu fosta 'dirigintă' a Școlii Vedetelor din anii ’90?
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
De ce a murit familia aflată în vacanță în Istanbul, potrivit raportului medico-legal. Ipoteza inițială a fost exclusă
Mediafax
INS: Venitul brut realizat în octombrie de salariații femei, cu 491 lei mai mic decât cel al bărbaţilor
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Trump, după împușcăturile de la Washington: SUA vor „întrerupe permanent” migraţia din „ţările lumii a treia”
Cancan.ro
Marian Grozavu, 'trădat' de Antena 1! Nici n-a început emisiunea și e OUT
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
De-a lungul vieții, creierul trece prin 5 „epoci”, arată un studiu amplu
HOROSCOP Horoscop bani decembrie 2025. Zodiile care economisesc și cele care rămân fără un leu la final de an
11:30
Horoscop bani decembrie 2025. Zodiile care economisesc și cele care rămân fără un leu la final de an
VIDEO 🚨 BILANȚUL incendiului din blocurile-turn din Hong Kong urcă la 128 de morți și 200 de dispăruți. Pompierii: „Vom intra cu forța în toate apartamentele”
11:30
🚨 BILANȚUL incendiului din blocurile-turn din Hong Kong urcă la 128 de morți și 200 de dispăruți. Pompierii: „Vom intra cu forța în toate apartamentele”
ACTUALITATE 🚨 Kievul insistă că Zelenski nu va ceda niciodată teritoriu lui Putin. „Niciun om sănătos la minte nu ar semna. Constituția interzice acest lucru“
11:16
🚨 Kievul insistă că Zelenski nu va ceda niciodată teritoriu lui Putin. „Niciun om sănătos la minte nu ar semna. Constituția interzice acest lucru“
POLITICĂ Elena Udrea îşi vrea înapoi proprietăţile confiscate de ANAF. Acestea se ridică la o valoare aproximativă de 5 milioane de lei
10:56
Elena Udrea îşi vrea înapoi proprietăţile confiscate de ANAF. Acestea se ridică la o valoare aproximativă de 5 milioane de lei
EVENIMENT Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Cum a reacționat Lia Olguța Vasilescu
10:55
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Cum a reacționat Lia Olguța Vasilescu
VIDEO Ion Cristoiu: Frăgezirea lui Zelenski în faza finală. Omul său de încredere, Yermak, perchiziționat de NABU
10:43
Ion Cristoiu: Frăgezirea lui Zelenski în faza finală. Omul său de încredere, Yermak, perchiziționat de NABU