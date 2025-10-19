Andrei Dinculescu, director general STB, a declarat în exclusivitate în emisiunea „Cu Gândul la București” că autobuzele vor fi dotate cu camere video, astfel încât șoferii care intră pe banda unică de transport public să fie identificați și amendați.

„Foarte multă lume se plânge de faptul că există întârzieri în trafic. Îmi doresc să rezolv acest lucru prin încurajarea benzilor unice. Transportul public a rămas blocat acolo unde nu s-au făcut aceste benzi unice. Este în plan ca Primăria Capitalei să implementeze bandă unică pe toată lungimea bulevardului Iuliu Maniu”, a declarat Andrei Dinculescu în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Șoferii de pe banda unică, opriți doar de Poliția Rutieră

„Avem o colaborare destul de bună cu Poliția Rutieră. Din păcate ei sunt singurii care pot să aplice amenzi și să oprească mașinile. Vrem să instalăm camere de filmat, astfel încât să se poată sancționa acești șoferi care intră pe benzile unice”, a mai declarat Andrei Dinculescu în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Ce spune Administrația Străzilor despre acest proiect

Și Marian Bârgău, director general al Administrației Străzilor București, a declarat, recent, în emisiunea „Cu Gândul la București”, că în curând urmează să fie implementat proiectul STB care presupune filmarea șoferilor care intră pe banda unică de autobuz. Potrivit proiectului, șoferii prinși pe benzile dedicate STB vor fi amendați. Marian Bârgău spune că în alte țări se respectă foarte mult benzile pentru transportul public.

„Este un proiect benefic, s-a votat, și urmează a fi implementat. Este un ajutor binevenit, atât pentru colegii de la Poliție, cât și pentru colegii de la STB (…) Cu siguranță ar trebui să descurajeze șoferii, dar trebuie să privim cum este în alte țări. Acolo nici nu este nevoie de aceste separatoare de benzi. Acolo este trasată doar o singură linie, pe care toată lumea o respectă. Din păcate, la noi, numai cu gardul, numai cu forța se poate face ceva”, este de părere Marian Bârgău.

