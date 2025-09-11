Prima pagină » Actualitate » Primarul Daniel Băluță a anunțat când va fi gata Pasajul Apărătorii Patriei. Noul pod va avea și linie de tramvai

Primarul Daniel Băluță a anunțat când va fi gata Pasajul Apărătorii Patriei. Noul pod va avea și linie de tramvai

Nicolae Oprea
11 sept. 2025, 12:42, Actualitate
Primarul Daniel Băluță a anunțat când va fi gata Pasajul Apărătorii Patriei. Noul pod va avea și linie de tramvai
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat, joi, că Pasajul Apărătorii Patriei peste Șoseaua Berceni ar putea fi dat în folosinţă la sfârşitul anului viitor. Potrivit edilului, peste pasajul de la Apărătorii Patriei va fi realizată şi o nouă linie de tramvai, care va pleca de pe Șoseaua Giurgiului şi va ajunge până în Pipera.

„Vorbim de un pasaj foarte important care, împreună cu Pasajul Europa Unită şi cu pasajul ce se va construi peste Șoseaua Olteniţei, va închide inelul median de circulaţie al Capitalei şi va face legătura între nordul şi sudul oraşului”, a declarat Daniel Băluţă, joi, în cadrul unei conferințe de presă organizată la șantierul pasajului.

Edilul a mai precizat că pe acest pasaj va trece o nouă linie de tramvai, care va pleca de pe Șoseaua Giurgiului și va ajunge până în Pipera.

„Totodată, pasajul va deveni un nod multimodal de transport public. Staţiile de tramvai de pe pasaj vor fi conectate cu staţia de metrou Apărătorii Patriei cu lift și escalatoare, dar şi cu staţiile de transport public de la sol. Am început cu exproprierile, pe care le-am făcut împreună cu Primăria Capitalei, am continuat cu relocarea utilităţilor şi am început să lucrăm la infrastructura de rezistenţă a pasajului, pentru care s-au folosit doar până la ora asta 770 de tone de armătură şi s-au turnat peste 6.000 de metri cubi de beton până acum. Am comandat tablierul, pe care-l vom monta la începutul anului viitor, pentru ca cel mai târziu la finalul anului 2026 să putem circula pe acest pasaj”, a spus Băluţă.

Pasajul Apărătorii Patriei costă circa 20 de milioane de euro

Potrivit edilului, valoarea investiţiei este de aproximativ 20 de milioane de euro, bani proveniţi din bugetul local al Sectorului 4.

Lucrările pentru devierea rețelelor de utilități, pentru construirea Pasajului Apărătorii Patriei, au început în primăvara anului 2024.

Constructorul desemnat este Asocierea Concelex, Omega Star Systems, Alpenside, Luxten și PAB România.

