Primarul din comuna Fizeşu- Gherlii, judeţul Cluj, a fost REȚINUT pentru delapidare. Ce acuzații i se aduc edilului aflat la cel de-al treilea mandat

05 nov. 2025, 09:16, Actualitate
Vasile Ioan Lup, primarul din comuna Fizeşu-Gherlii, judeţul Cluj, a fost reţinut pentru 24 de ore sub acuzaţia de delapidare. Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla a anunțat miercuri, într-un comunicat de presă, că au fost făcute trei percheziţii domiciliare, una la adresa Primăriei comunei Fizeşu- Gherlii şi două la adresele locuinţelor deţinute de primarul Lup Vasile Ioan.

Potrivit presei locale, Vasile Lup (PNL) a câştigat, în 2024, al treilea mancat de primar al comunei Fizeşu-Gherlii cun aproape 63% dintre voturi.

”Prin ordonanţa organului de cercetare penală, la data de 04.11.2025, s-a dispus reţinerea suspectului pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, faptă prev. si ped. de art. 295 alin.1 Cod penal, pe o durată de 24 de ore”, au transmis procurorii, potrivit News.ro.

Potrivit acestora, în baza probelor administrate în cadrul anchetei penale, au rezultat indicii referitoare la faptul că primarul, în perioada 2022-2024, ”şi-a înşuşit pentru sine produse electronice furnizate de către Orange România S.A, constând în televizor marca LG TV Smart 4K LG şi laptop HP255G8, în valoare de 5.157 de lei”.

Acestea proveneau, potrivit anchetei, ”din subvenţii ale abonamentelor de telefonie mobilă încheiate şi achitate de către U.A.T Fizeşu-Gherlii, prin primar, fără că produsele şi servicile de telefonie să fie utilizate în vreun scop instituţional.”

Vom reveni cu amănunte!

