Primarul Mangaliei e suspectat de luare de mită/DNA: „Sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza județului Constanța”

Perchezițiile au loc atât la domiciliul lui Cristian Radu, cât și la sediul Primăriei Mangalia, conform surselor Gândul.

Perchezițiile sunt făcute de procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Constanța

DNA a transmis un comunicat în care confirmă perchezițiile la domiciliile mai multor persoane implicate în acest dosar.

„Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție de către funcționari publici din administrația locală. În cursul zilei de 20 august 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza județului Constanța, dintre care una este sediul unei instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice. Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.”

