Primarul unei comune din Neamţ a găsit soluţia legislativă prin care să scutească de impozite, în continuare, persoanele cu dizabilităţi

Noile impozite şi taxe, intrate în vigoare odată cu 1 ianuarie 2026, vor obliga şi persoanele cu dizabilităţi să se înscrie pe lista contribuabililor, începând de anul acesta.

Legea 448/2006 este legea care reglementează drepturile persoanelor cu dizabilități. Pentru că unele prevederi au fost mutate, ulterior, din această lege specială în Codul Fiscal și Codul Administrativ, a fost posibilă eliminarea anumitor categorii din lista cu persoanele scutite de plata taxelor și impozitelor locale, cum ar fi persoanele cu dizabilități.

Totuşi, există o administraţie locală care a protestat într-o manieră inedită împotriva acestor impozite impuse şi persoanelor vulnerabile şi a găsit o soluţie, în lege, prin care acesta săp continue cu scutirea de la plata taxelor şi impozitelor locale.

Este vorba despre comuna Ion Creangă din Neamţ care a decis, în şedinţa consiliului local, să acorde scutiri pe o durată de doi ani persoanelor cu dizabilităţi, în baza HCL 127 din 29.12.2025.

Documentul atestă că persoanele cu handicap și aparținătorii acestora, de pe raza comunei Ion Creangă din județul Neamț, sunt scutite, pentru doi ani de zile, de plata taxelor și impozitelor datorate administrației locale.

Consiliul local al comunei a motivat decizia cu art. 489 din Codul Fiscal, aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, modificat prin Legea nr. 239/2025 și OUG nr. 78 din 17.12.2025.

„Art. 489¹ – (1) Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului București pot/poate hotărî să acorde scutirea sau reducerea de la plata impozitelor și taxelor locale, pe bază de analize cost-beneficiu, pentru perioade determinate de timp de cel mult 2 ani fiscali, în funcție de anumite criterii predefinite prin hotărârea adoptată până la data de 31 decembrie 2025 pentru anul 2026. Odată cu adoptarea hotărârii pentru anul 2027, se efectuează evaluări intermediare din perspectiva atingerii scopului urmărit la momentul la care a fost luată decizia de acordare și, în funcție de constatări, se dispune, prin hotărâre, după caz, menținerea pentru anul 2027 sau stoparea acordării. (2) Criteriile prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale, prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București. (3) Cuantumul total al scutirilor și/sau reducerilor ce se acordă prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București este de cel mult 5% din totalul veniturilor din impozitele și taxele locale încasate până în ziua anterioară adoptării hotărârii din anul fiscal precedent celui în care se acordă scutirea.”

Pentru a putea dovedi că se încadrează în plafonul de 5% impus de lege, administraţia locală a făcut şi o analiză cost-beneficiu, care a fost anexată ca document justificativ, în data de 22.12.2025.

Aceasta a fost însoțită de raportul nr. 15.669/22.12.2025, întocmit de compartimentul de specialitate, referatul de aprobare nr. 15.668/22.12.2025, întocmit de primarul comunei, avizul de legalitate și avizul comisiilor de specialitate.

Hotărârea de scutire de la plata impozitelor pentru persoanele cu dizabilități a fost emisă pe 29.12.2025 și a început să își producă efectele începând cu 01.01.2026.

Astfel, scutirile se aplică pentru impozitul sau taxa pe clădiri, impozitul sau taxa pe teren intravilan și extravilan, impozitul/taxa pe mijloacele de transport adaptate persoanelor cu handicap şi alte taxe speciale, scriu cei de la Observatorul Prahovean.

Din păcate, nicio altă administraţie din ţară nu i-a urmat exemplul, iar persoanele vulnerabile sunt nevoite să achite taxe şi impozite la stat, de la 1 ianuarie 2026.

