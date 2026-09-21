Ședință importantă la PSD. Liderii partidului decid dacă îl susțin pe Siegfried Mureșan în funcția de premier

Conducerea PSD se reunește luni, 21 septembrie, pentru a decide dacă susține propunerea lui Nicușor Dan ca Siegfried Mureșan să fie premierul României. Reamintim că președintele Sorin Grindeanu a criticat, deja, desemnarea europarlamentarului liberal.

Biroul Permanent Național al PSD se reunește de la ora 11:00 și are un singur punct important de analizat: nominalizarea făcută de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru.

„Înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească”

Grindeanu a anunțat încă de joi convocarea ședinței, la scurt timp după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan premier. Europarlamentarul liberal are susținerea PNL, USR și UDMR.

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„Am convocat o ședință a Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat pentru luni, 21 septembrie, în care vom analiza cu atenție această propunere a Dreptei. Spre deosebire de PNL-USR, noi înțelegem că lupta politică trebuie să se oprească acolo unde încep interesele legitime ale țării”, a transmis Sorin Grindeanu pe Facebook, un mesaj care poate fi interpretat în mai multe feluri.

Pe de altă parte, liderul PSD a spus că a primit cu „surprindere și dezamăgire” desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Este greu de înțeles ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureșan, care, cu doar câteva zile înainte de această desemnare, făcea campanie feroce la Bruxelles împotriva propriei țări pentru tăierea fondurilor europene. Trădarea nu poate face niciodată casă bună cu apărarea intereselor naționale”.

Au existat critici și referitor la situația economică a României, spunând că țara se află într-o situație „extrem de dificilă”. El a acuzat totodată conducerea liberală de blocarea unor soluții politice – „Încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a se ține de scaun cu orice preț și a bloca orice soluție rațională a crescut și mai mult nesiguranța în rândul oamenilor și a firmelor românești”.

„Sunt peste 30 de miliarde lipsă în buget”

De asemenea, liderul PSD a invocat și situația bugetului și deficitul înregistrat după măsurile luate de guvernul condus de Ilie Bolojan: „Sunt peste 30 de miliarde lipsă în buget – adică aproximativ 1,5% din PIB. După un an în care românilor li s-au cerut sacrificiu după sacrificiu în numele reducerii deficitului, cifrele arată câtă reformă mesianică a fost în realitate și cât marketing politic”.

Anterior, Sorin Grindeanu anunțase că le va propune colegilor din conducerea partidului să nu voteze Guvernul Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul PNL are la dispoziție 10 zile de la publicarea decretului de desemnare pentru a forma Guvernul. Pentru învestire sa sunt necesare 233 de voturi în Parlament.