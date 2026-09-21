Liderul AUR, George Simion, a reacționat, luni dimineață, într-o postare pe rețelele sociale, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de DIICOT.

George Simion susține că acțiunea procurorilor împotriva lui Călin Georgescu ar reprezenta, în opinia sa, un abuz și avertizează că astfel de intervenții ale autorităților s-ar putea îndrepta, în viitor, și împotriva altor persoane.

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„Oricare din noi poate fi următorul. Stop abuzurilor! România este o dictatură!!!!”, a scris George Simion pe Facebook.

Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de DIICOT. Fostul candidat la președinție este vizat într-un dosar de înșelăciune

Reacția liderului AUR vine în contextul în care Călin Georgescu a fost oprit în trafic de procurorii DIICOT. El este vizat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Procurorii și polițiștii au făcut cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Prejudiciul investigat depășește 1,1 milioane de euro. Acțiunea a fost declanșată luni, 21 septembrie, de procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Dosarul vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit informațiilor transmise de DIICOT, ancheta vizează trei persoane doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani, care ar fi constituit, în septembrie 2021, un grup infracțional organizat.

Călin Georgescu, dus la audieri

Numele lui Călin Georgescu nu apare în comunicatul public al DIICOT privind operațiunea de luni. Surse judiciare citate însă de Mediafax afirmă că fostul candidat la Președinția României a fost ridicat pentru audieri în legătură cu această anchetă.

După ce a fost oprit în trafic, Călin Georgescu a fost dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii efectuează percheziții.