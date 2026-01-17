Primul armistițiu între Rusia și Ucraina: părțile confirmă un acord pe încetarea temporară a focului în zona Centralei Nucleare de la Zaporijia

Agenția Internațională pentru Energie Atomică a anunțat că a primit confirmarea din partea Rusiei și Ucrainei a acordului lor privind un armistițiu în zona Centralei Nucleare Zaporijia. Sunt planificate reparații la linia electrică de rezervă avariată pe 2 ianuarie 2026.

„S-a ajuns la un acord privind un armistițiu local pe durata lucrărilor de reparații”, a confirmat Mihail Ulianov, reprezentantul permanent al Rusiei pe lângă organizațiile internaționale de la Viena.

Reprezentantul permanent a menționat că planurile au fost convenite cu asistența Secretariatului AIEA.

Directorul AIEA, Rafael Grossi, a anunțat anterior că operatorul local al rețelei electrice ar trebui să înceapă reparațiile la linia de 330 kV avariată în următoarele zile. Grossi a menționat că întreruperea liniei „a lăsat cea mai mare centrală nucleară din Europa dependentă de singura linie de transport de 750 kV funcțională”.

Centrala nucleară Zaporije este cea mai mare centrală nucleară din Europa și printre primele 10 cele mai mari din lume.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a obținut acordul Rusiei și Ucrainei pentru a stabili un armistițiu local în jurul Centralei Nucleare de la Zaporijia, a anunțat directorul general al AIEA, Rafael Grossi. El a adăugat că acest lucru va permite începerea reparațiilor la ultima linie electrică de rezervă rămasă. „Tehnicienii de la operatorul rețelei ucrainene sunt așteptați să înceapă lucrările de reparații la linia de 330 kV — avariată și oprită în urma activității militare din 2 ianuarie — în următoarele zile”, a declarat AIEA într- un comunicat . În urma opririi liniei Ferrosplavnaya-1, CNE Zaporizhzhya a fost alimentată de la ultima linie de transport operațională, linia Dneprovskaya. Potrivit lui Rafael Grossi, AIEA continuă să coopereze îndeaproape atât cu Moscova, cât și cu Kievul pentru a asigura siguranța nucleară la centrala nucleară Zaporijia. El a adăugat că armistițiul local este al patrulea. Serviciul de presă al CNE Zaporijia a anunțat oprirea liniei Ferrosplavnaya-1 pe 3 ianuarie.

O echipă a AIEA a plecat din Viena pentru a se deplasa pe linia frontului pentru a observa lucrările de reparații.

„AIEA continuă să colaboreze îndeaproape cu ambele părți pentru a asigura siguranța nucleară la centrala nucleară de tip ZNPP și pentru a preveni un accident nuclear în timpul conflictului. Acest armistițiu temporar, al patrulea pe care l-am negociat, demonstrează rolul indispensabil pe care îl jucăm în continuare”, a declarat astăzi directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi.

Echipa AIEA cu sediul la ZNPP a evaluat săptămâna aceasta acțiunile întreprinse de centrală pentru a asigura siguranța nucleară în condiții meteorologice nefavorabile. În timpul inspecțiilor tehnice, echipa a confirmat că sunt implementate măsuri de protecție pe timp de iarnă pentru a preveni înghețarea apei în puțurile de apă subterană, care furnizează apă de răcire pentru sistemele de siguranță ce răcesc reactoarele și bazinele de combustibil uzat. ZNPP a informat echipa că pompele care funcționează în stațiile de pompare ale unităților celor șase reactoare oprite vor continua să funcționeze chiar dacă se va forma gheață la suprafața canalului de admisie și că în prezent nu s-a observat gheață în acea zonă.

Eforturile suplimentare împotriva temperaturilor de îngheț includ controale ale temperaturii pentru încălzirea locală, pentru a se asigura că generatoarele diesel de urgență sunt gata de pornire și de funcționare corectă în cazul unei alte pene de curent în afara amplasamentului. Echipa continuă să monitorizeze măsurile luate.

La Centrala Nucleară (CNE) de la Cernobîl din Ucraina, o linie electrică a fost deconectată în ultima săptămână, după ce activitățile militare au avariat o substație electrică esențială pentru alimentarea cu energie electrică, o evoluție care subliniază încă o dată importanța unei infrastructuri fiabile a rețelei electrice pentru siguranța nucleară, a declarat astăzi directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi.

În urma avarierii stației de transformare, amplasamentul CNE Cernobîl a continuat să primească energie electrică de la alte linii externe, întreruperea ilustrând rolul esențial pe care îl joacă stațiile de transformare în asigurarea alimentării continue cu energie electrică necesară pentru funcționarea sistemelor cheie de siguranță.

Deconectarea a fost unul dintre numeroasele incidente din această săptămână în care activitatea militară a afectat siguranța nucleară la instalațiile nucleare ale Ucrainei. Weekendul trecut, una dintre cele trei centrale nucleare operaționale ale Ucrainei a fost, de asemenea, forțată să își reducă temporar producția de energie electrică după ce s-au raportat daune aduse infrastructurii electrice.

„Deteriorarea rețelei electrice a Ucrainei din cauza activității militare persistente are implicații directe asupra siguranței nucleare a instalațiilor sale nucleare”, a declarat directorul general Grossi. „AIEA va continua, ca prioritate, să evalueze funcționalitatea acestor substații critice.”

Directorul general Grossi a anunțat săptămâna trecută că AIEA pregătește o altă misiune de experți la substațiile electrice din Ucraina, pe fondul atacurilor continue asupra infrastructurii energetice a țării. Aceste substații sunt esențiale pentru furnizarea energiei electrice necesare sistemelor de răcire a reactoarelor și altor funcții cheie de siguranță nucleară. Misiunea va evalua 10 substații critice pentru siguranța nucleară, urmărind unele dintre cele vizitate în decembrie 2025 și examinând amplasamente suplimentare care nu au fost evaluate anterior.

Echipele AIEA au raportat activități militare sau alarme de raid aerian la toate cele cinci amplasamente nucleare din Ucraina în ultima săptămână. Echipele de la amplasamentul Cernobîl și de la CNE Hmelnițki au fost informate că au fost observate obiecte militare zburând la o distanță de cinci kilometri de amplasament pe 11 și, respectiv, 15 ianuarie. La CNE Z, echipa continuă să audă un număr mare de explozii, inclusiv unele în vecinătatea amplasamentului. Echipa de la CNE Sudul Ucrainei a raportat multiple alarme de raid aerian în fiecare zi în ultima săptămână și a fost informată că un obiect zburător militar a fost observat la aproximativ 10 km de amplasament.

