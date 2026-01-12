Adrian Toni Neacșu confirmă scenariul Gândul: “Președintele numește un ministru interimar la Justiție, care poate fi și Ilie Bolojan”

Avocatul Adrian Toni Neacşu confirmă scenariul Gândul referitor la modul în care i se va face vânt din funcţie ministrului Justiţiei, Radu Marinescu. Odată cu plecarea acestuia, Ilie Bolojan ar putea să devină şi interimar la Justiţie. Însă, procedura de numire a procurorilor-şefi va continua, adică exact de la ce i se trage lui Marinescu.

Adrian Toni Neacşu aminteşte cum ministrul Marinescu, în procedura de numire a şefilor de parchete, a menţionat că aceştia nu au cum să fie numiţi pe criterii politice întrucât este cam ilegal. Prin urmare, imediat acesta a fost acuzat că şi-ar fi plagiat lucrarea de doctorat.

„Radu Marinescu a apucat să spună că numirile șefilor parchetelor nu au cum să fie politice pentru că legea nu permite, așa că de mâine trebuie să plece acasă. Evident, dacă un ministru, fie el și de justiție, își dă demisia sau este demis, președintele numește un ministru interimar, care poate fi și Ilie Bolojan. Procedura de desemnare a procurorilor șefi continuă, dar cel ce se opune numirilor pe criterii politice, fie și numai declarativ, nu mai e”, scrie, luni, avocatul Adrian Toni Neacşu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Victor Ponta reacționează la acuzațiile aduse ministrului Justiției: “De ce să se schimbe o metodă de terorism politic dacă rezultatul este garantat?”Ce le transmite liderilor PSD

Scenariul despre care Gândul a scris în urmă cu 3 zile se confirmă: la doar 4 zile după ce ministrul Justiției a declanșat procedura de numire a procurorilor șefi ai marilor parchete, atacul la Radu Marinescu a început