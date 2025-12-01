Prima pagină » Actualitate » Primul mesaj al lui Călin Georgescu de Ziua Națională: „Vă chem astăzi la cea mai mare luptă de până acum”

Ruxandra Radulescu
01 dec. 2025, 10:05, Actualitate
Călin Georgescu a transmis un mesaj de suflet românilor, cu ocazia Zilei Naționale, 1 Decembrie. Fostul prezidențiabil se află astăzi la Alba Iulia. 

„Vă chem astăzi la cea mai mare luptă de până acum, lupta cu dușmanii din interior. Lupta cu așteptarea. Salvatorul extern este cea mai perfidă formă de sclavie”, a declarat Călin Georgescu.

„Anul 1918, consecință firească a ceea ce a fost 1 noiembrie 1599, când marele voievod Mihai Viteazul a intrat în Alba Iulia, învingător, călare, cu sabia în mână. A dovedit că istoria noastră nu este o înșiruire de voievozi, ci suma conștiințelor unui popor, respirația fiecărui țăran român care cu plugul său a răscolit brazda pământului și brazda cerului cerând binecuvântarea trudei lui.

Așa că 1 decembrie 1918 este reîntregirea ființei noastre și nu doar o rectificare administrativă a unei nedreptăți istorice. România trebuie să fie nu doar simplă geografie, ci să devină, din nou, o istorie vie.

Astăzi, 1 decembrie 2025, nu simt bucurie, ci durere. Sunt cutremurat să văd că oamenii așteaptă să bifeze oa anumită zi, când fiecare zi în fapt ar trebui să fie ziua națională. Sufletul și sufletul românesc, în special, nu este de vânzare!

Suntem datori să păstrăm vie clipa când națiunea română a stat dreaptă în fața istoriei. Trebuie să ne luăm soarta în mâini și să înțelegem o dată pentru totdeauna că fără Iisus Hristos nu putem să facem nimic.

Luptați să deveniți coștienți, lăsați nădejdea să ardă în voi zi de zi, nu doar de Ziua Națională.

Astăzi, România a ajuns la cel mai jos punct. Oamenii au devenit de două feluri: oameni care au preț și oameni care au valoare. Astăzi, acum, e momentul ca fiecare dintre noi să decidă ce fel de viață și ce fel de Românie își dorește. E vremea să spunem NU la tot ce ne îndepărtează de România și să spunem DA valorilor milenare care ne-au ținut împreună și ne-au ținut puternici: Dumnezeu, patrie, familie, onoare.

Să fim sinceri cu noi înșine pentru că suntem căldicei. Corabia România se scufundă, iar celor mulți de azi nu le pasă, celor de ieri le-a păsat. Le-a păsat de patrie, le-a păsat de Dumnezeu. Ei au plâns pentru acest pământ și lacrimile lor au ținut sufletul românesc la suprafață.

Astăzi, lacrimile lipsesc și sufletul românesc se afundă în mlaștina umilinței și a disperării”

