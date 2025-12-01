Prima pagină » Știri politice » Mesajul lui Ilie Bolojan de 1 Decembrie. Premierul îi sfătuiește pe români să „treacă peste greutăți”, ca să construiască „un viitor mai bun”

Mesajul lui Ilie Bolojan de 1 Decembrie. Premierul îi sfătuiește pe români să „treacă peste greutăți”, ca să construiască „un viitor mai bun”

Ruxandra Radulescu
01 dec. 2025, 10:16, Știri politice
Mesajul lui Ilie Bolojan de 1 Decembrie. Premierul îi sfătuiește pe români să "treacă peste greutăți", ca să construiască "un viitor mai bun"

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj românilor cu prilejul Zilei Naționale, 1 Decembrie. Șeful Executivului a subliniat că „Românii pot și România poate să treacă peste greutăți, să urce mai sus, să construiască un viitor mai bun”. 

„Dragi români,
Marea Unire din 1918 este, cred eu, cel mai frumos moment al istoriei noastre naționale. E temelia României de azi, e amintirea marilor sacrificii din Primul Război Mondial și e o lecție permanentă de solidaritate românească.

1 Decembrie ne îndeamnă să avem încredere în România și în noi înșine. Românii pot și România poate să treacă peste greutăți, să urce mai sus, să construiască un viitor mai bun.

Unirea din 1918 ne-a dat dreptul de a fi o națiune întreagă, dar și datoria de a munci pentru bunăstarea națională.
Datoria de român și datoria de cetățean merg mână în mână, iar atunci când ne facem această dublă datorie, România merge înainte.

De aceea fiecare serviciu public care funcționează mai eficient, fiecare lucrare bine făcută, fiecare produs de calitate și fiecare investiție de succes, publică sau privată, reprezintă o formă reală de patriotism.

Vă mulțumesc tuturor celor care, prin muncă și decență, faceți o Românie mai bună.
La mulți ani, România! La mulți ani, români – din țară și din diaspora!”, a transmis Ilie Bolojan.

Foto: Mediafax

