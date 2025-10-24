Municipiul Brașov devine primul oraș din România care montează semafoare inteligente conectate la radar, capabile să identifice mașinile care circulă cu viteză peste limita legală. Noul sistem vine cu o funcție inovativă și schimbă automat luminile semaforului atunci când detectează șoferi vitezomani.

Brașov, orașul de la poalele Tâmpei, cunoscut drep „inima Transilvaniei” a implementat primul sistem inteligent de semaforizare, bazat pe senzori radar de ultimă generație, care pot măsura viteza vehiculelor în timp real, din România.

Practic, atunci când o mașină este detectată circulând cu viteză mai mare decât cea permisă, semaforul se schimbă automat pe roșu, forțând astfel șoferul să oprească înainte de trecerea de pietoni.

Scopul acestor semafoare este de a crește siguranța pietonilor și de a descuraja șoferii care accelerează în apropierea trecerilor de pietoni, au transmis reprezentanții Primăriei Brașov, scrie BZI.ro.

Potrivit autorităților, sistemul nu modifică funcționarea normală a semafoarelor pietonale. Persoanele care doresc să traverseze strada vor putea, ca și până acum, să apese butonul pentru culoarea verde.

Modul automat activat de radar intervine doar în cazul depășirii limitei de viteză, pentru a preveni accidentele cauzate de neatenție sau comportament agresiv la volan.

Unde s-au montat noile semafoare inteligente cu radar

Primele patru treceri de pietoni echipate cu semafoare radar sunt amplasate pe strada Lungă, între intersecțiile cu străzile Carierei și De Mijloc.

Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a infrastructurii rutiere, care include și sisteme video de monitorizare a traficului în zonele aglomerate ale orașului.