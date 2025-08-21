Prințul William nu vrea împăcarea cu Prințul Harry. Meghan Markle ar fi factorul principal al conflictului

Relația dintre Prințul William și prințul Harry rămâne una extrem de tensionată, iar șansele de împăcare sunt minime, spun experții regali. Conform acestora, Meghan Markle, soția lui Harry, este percepută ca fiind factorul principal al conflictului.

Hilary Fordwich, specialist în monarhie britanică, a precizat pentru Fox News Digital că în familia regală există „o lipsă persistentă de încredere” față de Meghan Markle.

„Orice discuție privată ar putea ajunge publică sau chiar folosită în scopuri comerciale. Meghan nu are simțul datoriei față de publicul britanic sau instituție”, a explicat ea.

La fel crede și Ingrid Seward, redactor-șef la Majesty Magazine, care o numește pe Markle „flea in the ointment”, adică elementul perturbator din relația celor doi frați. Aceasta consider că Meghan a alimentat emoțiile negative dintre William și Harry, precum și dintre ducele de Sussex și Regele Charles.

„Este profund detestată de o mare parte dintre monarhiști, care o văd ca pe o prezență nocivă pentru familia regală”, a spus Seward.

Mai mult, fosta actriță este criticată și pentru felul în care s-a raportat la familia ei. Autoarea britanică mai aminește că Meghan Markle „a denigrat atât familia soțului, cât și pe a ei”, iar cei doi copii, Archie și Lilibet, nu și-au întâlnit niciodată bunicul matern, pe Thomas Markle.

De cealaltă parte, Harry ar fi făcut un pas spre reconciliere luna trecută, transmițând programul lui oficial familiei regale, ca să se evite suprapunerile de imagine. Însă resentimentele rămân adânci, în special după interviurile televizate, documentarul Netflix și cartea sa de memorii, Spare, care au expus mai multe conflicte interne.

Chiar și așa, ducele de Sussex nu exclude de tot o apropiere. Într-un interviu acordat pentru BBC în luna mai, Harry a mărturisit:

„Mi-aș dori împăcarea cu familia mea, după atâtea neînțelegeri și diferențe, chiar dacă este posibil să nu fiu niciodată iertat”.

