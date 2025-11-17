Probleme vechi la vremuri noi. Bucureștiul, în același scenariu fără apă caldă și căldură. Sute de blocuri afectate

Sute de blocuri fără apă caldă și căldură în București. Un scenariu care se repetă în Bucureștiul anului 2025. Aproape 500 de blocuri din Capitală au rămas fără apă caldă și căldură din cauza unor lucrări efectuate de Termoenergetica. Se lucrează pe Calea Moșilor din Sectorul 2 și pe Bulevardul Corneliu Coposu din Sectorul 3, unde vor fi reparate conducte, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 11 puncte termice (121 de blocuri) de luni până în 21 noiembrie 2025, ora 23.00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1990, această porțiune de rețea având 35 de ani de funcționare.

Compania Termoenergetica București amintește că termenele inițiale de repunere în funcțiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea șantierelor și decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor.

Pe Bulevardul Liviu Rebreanu din Sectorul 3 se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 11 puncte termice (77 blocuri) de luni până în data de 21 noiembrie 2025, ora 23.00.

De asemenea, pe Bulevardul Unirii din Sectorul 4 se vor face lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 5 puncte termice (44 blocuri) de marți până în data de 21 noiembrie 2025, ora 23.00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1990, această porțiune de rețea având 35 de ani de funcționare.

Pe strada Sgt. Nițu Vasile nr. 29A din Sectorul 4 se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 9 puncte termice (106 blocuri și un agent economic), de luni până în data de 21 noiembrie 2025, ora 23.00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1983, această porțiune de rețea având 42 de ani de funcționare.

Și pe Calea Văcărești din Sectorul 4 se vor executa lucrări de reparație a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 1 punct termic (21 blocuri și un agent economic), de marți până în data de 20 noiembrie 2025, ora 23.00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1987, această porțiune de rețea având 38 de ani de funcționare.

Pe Bulevardul Iuliu Maniu din Sectorul 6 se vor face lucrări de remediere a unei avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către un punct termic – PT 3 Uverturii (10 blocuri), de marți până miercuri, ora 23.00. Anul de punere în funcțiune al conductei corespunzătoare tronsonului menționat este 1968, această porțiune de rețea având 57 de ani de funcționare.

Totodată, la intersecția străzilor Valea Călugărească cu Valea lui Mihai din Sectorul 6 se vor executa lucrări de remediere a unei avarii la aerisirea conductei cu diametrul de 50mm în căminul racordului punctului termic, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către punctul termic 3/7' (20 blocuri) joi, între orele 09:00–22:00. Anul de punere în funcțiune al conductei corespunzătoare racordului menționat este 1998, această porțiune de rețea având 27 de ani de funcționare.

Și pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 se vor face lucrări de remediere a unor avarii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă și căldură către 4 puncte termice (94 blocuri și imobile), de luni până marți, ora 23.00. Anul de punere în funcțiune a conductei din această zonă este 1980, această porțiune de rețea având 45 de ani de funcționare.

Sursă foto: Termoenergetica

