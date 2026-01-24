Dosar penal în cazul minorului de 13 ani, principalul suspect în cazul crimei din Timiș, după o nouă descoperire a anchetatorilor

Apar noi detalii în crima din Cenei, județul Timiș, care a îngrozit România. DIICOT anunţă deschiderea unui dosar penal in rem, în cazul principalului suspect, băiatul de 13 ani care, acuzat că și-a ucis prietenul, în vârstă de 15 ani. El ar fi cel care l-a lovit cu toporul, dar nu poate răspunde penal conform legii, din cauza, vârstei, el fiind acum acum în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș. În schimb, s-a stabilit că ar fi consumat droguri. Analizele au arătat posibila prezenţă a substanțelor interzise în sânge. În schimb, Prosport a aflat că băiatul este legitimat la o echipă cunoscută din zona Banatului.

În urma unor analize făcute la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă din Timişoara, ar fi reieşit că băiatul de 13 ani, care a participat la uciderea prietentului său de 15 ani, ar fi consumat marijuana. Procurorii DIICOT fac cercetări.

„La nivelul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara a fost înregistrat un dosar penal în care se efectuează cercetări in rem cu privire la săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi deţinere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept. Activităţile de urmărire penală sunt desfăşurate împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara”, a transmis DIICOT, vineri seară, într-un comunicat de presă, citat de News.ro.

Băiatul de 13 ani nu participă, în această perioadă, la cursurile şcolare, însă urmează cursuri online.

Alți doi băieţi, ambii de 15 ani, care au participat la aceeaşi crimă, au fost arestaţi preventiv.

„La data de 22.01.2026 fată de cei doi suspecti minori s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale pentru infractiunile indicate anterior, acestia dobândind calitatea de inculpati. Acestia au fost prezentati în cursul zilei de 22.01.2026 în fata Tribunalului Timis, pentru a se dispune măsura preventivă a arestului, pentru o durată de 30 de zile. Tribunalul Timis a admis propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timis si a dispus măsura arestului preventiv fată de cei doi inculpati minori, pentru o durată de 30 de zile”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş.

Invidia, posibil motiv al crimei

Băiatul de 13 ani le-ar fi mărturisit anchetatorilor că, împreună cu cei doi prieteni mai mari, îl invidiau pe Alin Mario Berinde pentru că avea lucruri la care ei nu visau, cum ar fi o trotinetă electrică sau un ATV.

Luni seara, băieţii l-ar fi chemat pe Alin Mario Berinde acasă la copilul de 13 ani, spunându-i că vor să-i arate un ATV nou. În jurul orei 21.30, acesta şi-a luat trotineta şi a mers la întâlnire. Ajuns acolo, unul dintre adolescenţii de 15 ani l-a lovit cu toporul, iar cel de 13 ani cu cuţitul. Apoi l-au chemat pe cel de-al treilea copil să-i ajute să scape de cadavru.

Au încercat iniţial să îl incendieze, apoi i-au aşezat cadavrul, dezbrăcat, cu capul înfăşurat într-o geacă, într-o groapă făcută dinainte în grădina casei băiatului de 13 ani. Mai mult, crima ar fi fost plănuită cu o lună înainte.

