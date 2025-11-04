Procurorii DNA vor salarii mărite cu 60%, până la nivelul celor din Parchetul European

Şapte procurori ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), între care şi şefa Serviciului Teritorial Iaşi, Cristina Chiriac, au solicitat în instanţă majorarea cu 60% a salariilor. Ei cer ca lefurile să le fie aduse la acelaşi nivel cu cele ale procurorilor europeni din cadrul Parchetului European (EPPO).

În dosarul trimis la instanță, magistraţii reclamanţi au scris că atribuţiile lor sunt similare cu cele ale procurorilor EPPO, iar volumul de activitate este chiar mai ridicat, arată Ziarul de Iași.

Salariile de 20.000 de lei, prea mici

În consecinţă, ei au considerat că actualul nivel de salarizare – aproximativ 20.000 de lei net lunar, potrivit sursei citate – este discriminatoriu faţă de remuneraţia procurorilor europeni, care ar câștiga echivalentul a 32.000 de lei.

Iar asta nu e tot. Potrivit acţiunii depuse la Tribunalul Bucureşti, reclamanţii au cerut plata diferenţelor salariale începând cu 1 iunie 2021, data la care EPPO a devenit operaţional. De asemenea, procurorii vor fi aplicarea majorărilor pentru viitor.

Aceştia au invocat similitudinile dintre structura DNA şi cea a EPPO, arătând că procurorii europeni delegaţi din România provin tot din rândul magistraţilor naţionali, având aceleaşi competenţe şi experienţă profesională.

