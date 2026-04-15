Prima pagină » Justiție » Preluare de ștafetă la Parchetul instanței supreme. Care sunt prioritățile noului procuror general Cristina Chiriac

Preluare de ștafetă la Parchetul instanței supreme. Care sunt prioritățile noului procuror general Cristina Chiriac

Adina Anghelescu
Preluare de ștafetă la Parchetul instanței supreme. Care sunt prioritățile noului procuror general Cristina Chiriac
Începând de azi, Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție este preluat de noul procuror general Cristina Chiriac. Mandatul acesteia este de trei ani. În perioada 2023-2025, activitatea Ministerului Public a fost coordonată de procurorului general Alex Florența, în timpul căruia s-a ajuns la peste 500.000 de dosare, un sfert dintre ele cu autor necunoscut și multe altele cu risc de prescripție.

La Parchetul General există și dosare istorice: dosarul privind Mineriada, dosarul “10 August 2018”, „Crima de la Arad”, malpraxisul de la Sanador sau incendiul de la maternitatea din Piatra Neamț. Pentru noul procuror general, aceste dosare reprezintă o provocare, fiind așteptat verdictul instanțelor.

Preluare de ștafetă la Parchetul instanței supreme. Care sunt prioritățile noului procuror general Cristina Chiriac

Cristina Chiriac / foto: Mediafax Foto

La DNA își încep mandatele procurorul șef Viorel Cerbu, iar la DICOT, procurorul Codruț-Horațiu Miron. Tot azi, fostul procuror general Alex-Florin Florenţa începe activitatea pe poziția de procuror-şef adjunct al DIICOT, iar Marius-Ionel Ştefan în funcţia de procuror-şef adjunct al DNA.

Ce mesaj a transmis cu ocazia preluării mandatului

Cu ocazia preluării mandatului, Procurorul General a transmis următorul mesaj prin intermediul unui comunicat de presă:

“Cu ocazia învestirii mele în funcția de Procuror General, doresc să exprim profunda recunoștință pentru încrederea acordată și să reafirm angajamentul ferm față de valorile fundamentale ale statului de drept.

Preluarea acestei responsabilități reprezintă nu doar o onoare, ci și o misiune deosebit de importantă, care implică responsabilitate, echilibru și determinare. Activitatea Ministerului Public trebuie să se desfășoare în mod constant sub semnul legalității, imparțialității și profesionalismului, în beneficiul cetățenilor și al societății în ansamblu.

Prioritatea mandatului meu va fi consolidarea încrederii publice în actul de justiție, prin asigurarea unei activități eficiente, transparente și predictibile a parchetelor. În același timp, voi susține întărirea capacității instituționale, protejarea independenței procurorilor și promovarea unui climat profesional bazat pe integritate și respect reciproc.

Combaterea corupției, a infracțiunilor care constituie domeniile prioritare ale Ministerului Public, precum și a oricăror forme de încălcare a legii va constitui o direcție esențială, abordată cu fermitate, dar și cu respectarea deplină a drepturilor și libertăților fundamentale.
Sunt conștientă de așteptările ridicate ale societății și îmi asum această funcție cu responsabilitate, deschidere și determinarea de a contribui la consolidarea unui sistem judiciar puternic și credibil.

Vă asigur că îmi voi exercita atribuțiile cu bună-credință, profesionalism și respect față de lege și cetățeni”.

