Continuă valul de reacții dure pe tema reformei pensiilor magistraților, după consultările organizate de premierul Ilie Bolojan. Procurorul militar Bogdan Pîrlog, reprezentant al Asociaţiei Iniţiativa pentru Justiţie (AIJ), consideră că proiectul de lege privind pensiile magistraţilor este „o diversiune, un praf în ochi”, fără a exista o direcție concretă în acest sens.

Magistratul a participat, luni, la Palatul Victoria, la o rundă de consultări a reprezentanţilor asociaţiilor magistraţilor cu premierul Ilie Bolojan, pe tema proiectului de act normativ privind pensiile magistraţilor.

Acesta a confirmat că, din partea magistraţilor, se doreşte păstrarea sistemului actual, negociat cu Comisia Europeană.

Procurorul militar Bogdan Pîrlog a mai precizat că în cadrul discuţiilor reprezentanţii magistraţilor au fost anunţaţi că va urma şi un proiect privind salarizarea în domeniu.

„A fost întâlnire formală, absolut inutilă, politicoasă, plăcută ca o formă de socializare, dar care nu rezolvă nimic. (…) Nu a existat absolut niciun dialog, fiecare ne-am spus punctul de vedere, fiecare l-a înţeles pe celălalt şi lucrurile rămân exact aşa şi să vedem ce va urma. (…) Discutând acum pe fond, proiectul propus nu rezolvă absolut nimic, este, până la urmă, o diversiune, un praf în ochi, pentru a arăta opiniei publice că se face ceva. În realitate, costurile sociale ale dezechilibrelor din sistemul judiciar şi cele care vor fi provocate pe această cale vor fi suportate tot de către populaţie, şi vor fi incomensurabil mai mari „, a declarat Bogdan Pîrlog, potrivit stiripesurse.ro.

Procurorul militar s-a referit şi la situaţia sistemului judiciar, susţinând că acesta este, mai ales în acest context, „în pragul colapsului.”

„Sunt necesare reforme, sunt necesare ajustări. Deja s-a depăşit cu un an assessment-ul care trebuia făcut pe legile justiţiei şi ajustările stabilite cu Comisia Europeană, dar niciuna din aceste probleme reale care afectează cetăţeanul nu par să fie pe ordinea de zi a niciunei entităţi”, a declarat Pîrlog.

Instituirea unei condiţii de vechime minime în muncă de cel puţin 35 de ani şi limitarea cuantumului pensiei de serviciu la 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării în cazul magistraţilor se numără printre măsurile care vor fi incluse în al doilea pachet de reforme iniţiat de Guvern.

Augustin Zegrean, critic cu proiectul privind modificarea pensiilor magistraților

Și Augustin Zegrean, fostul președinte al CCR, critică proiectul de lege privind modificarea pensiilor magistraților, pus în dezbatere publică joi de Ministerul Muncii. Fostul preșdinte al CCR l-a catalogat ca fiind „brutal” și „dăunător per total.” Acesta a avertizat că adoptarea legii ar putea genera un val de pensionări înainte de 1 octombrie 2025.

„Vor pleca toți care mai sunt cât de cât trecuți prin meserie și care au experiență. Judecătorii de astăzi sunt foarte tineri, mult prea tineri ajung judecători”, a explicat fostul președinte al CCR.

Ce prevede reforma din justiție

Vârsta de pensionare: standardul din sistemul public, 65 de ani.

Vechime: minimum 35 de ani în muncă, din care cel puțin 25 de ani în funcțiile vizate.

Cuantum: maximum 70% din venitul net din ultima lună de activitate.

Pensionare anticipată: permisă doar cu 35 de ani de vechime, penalizare de 2% pe an până la vârsta standard.

Eșalonarea vârstei: creștere anuală cu 1 an și jumătate până în 2036

Norme tranzitorii: cei care îndeplinesc condițiile până la 1 octombrie 2025 își păstrează drepturile actuale.

Excluderea judecătorilor CCR: motivată de Guvern prin diferența de reglementare legislativă.

