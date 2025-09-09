Producție record de varză în România. Prețul a scăzut mult, dar clienții nu se grăbesc să o cumpere

Varza, singura legumă neafectată de capriciile vremii, are anul acesta o producție record. Cultivatorii s-ar îmbogăți dacă ar vinde toată recolta, însă prețul a scăzut mult, iar clienții nu se grăbesc să–și facă provizii deoarece toamna abia a început. La Lungulețu, în Dâmbovița, fermierii se uită cu ciudă la varza frumoasă pentru care au muncit. Ar face profit frumos, dacă ar vinde-o pe toată, dar nimeni nu se grăbește să o cumpere.

„Azi o dăm cu 70 de bani, dacă mâine nu o vindem, o dăm cu 50 de bani”, a spus un fermier.

Oamenii se uită, dar greu decid să mai cumpere ceva. Și în Vest, fermierii sunt mândri de recoltele de varză. Unii fermieri chiar au mărit suprafețele cultivate cu varză față de anul trecut.

„E un boom de producție și nu se vinde”, mai spun fermierii.

Dar prețul obținut pe kilogram nu-i mulțumește pe producători. Producătorii de varză și-ar putea salva investițiile în recoltă, dacă ar duce la procesare varza. O fabrică din Oradea, de exemplu, face 20 de tone de murături pe zi. În gospodării, varza se pune la murat pentru iarnă abia la finalul lunii octombrie, potrivit Știrile Pro TV.

Autorul recomandă:

Când se pune varza la murat, potrivit tradiției românești. Ce să adaugi în butoi, pentru a căpăta o nuanță roz

Rețetă de varză călită pe care s-o pregătești în 40 de minute. Ingredientul care face preparatul să se topească în gură!