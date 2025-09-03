Când se pune varza la murat, potrivit tradiției românești. Ce să adaugi în butoi, pentru a căpăta o nuanță roz

Când se pune varza la murat, de fapt? Potrivit tradiției românești, există un interval în care verzele se pregătesc pentru a fi murate. În această perioadă, multe persoane își pregătesc listele cu produsele pe care le au de achiziționat, pentru murături și alte preparate tradiționale. Însă, când se pun murăturile în borcane și butoaie? Ce trebuie să adaugi în recipiente, dacă vrei ca verzele să capete o nuanță roz? Vezi mai jos în articol.

Când se pune varza la murat, conform tradiției românești? Ne aflăm, deja, la începutul lunii septembrie, iar mulți gospodari se pregătesc intens pentru a pune murături în borcane și butoaie, dar și pentru a găti diverse preparate românești (sau reinterpretate) pe care să le depoziteze, în recipiente sterile, în cămară.

Când se pune varza la murat, potrivit tradiției românești?

Tradiția românească arată că varza ar trebui pusă în borcane sau butoaie în luna octombrie. Este o lună ideală pentru a pregăti murăturile pentru iarnă. În acest sens, varza murată ar trebui pregătită după data de 26 octombrie (Sfântul Dumitru), însă nu mai târziu de data de 30 noiembrie (Sfântul Andrei). Astfel, dacă dorești să te bucuri de sarmale gustoase la Crăciun, varza ar trebui așezată în butoi în perioada indicată de tradiția populară.

Ce să adaugi în butoi, pentru a căpăta o nuanță roz?

Dacă dorești ca verzele din butoaie să aibă o nuanță roz, tot ceea ce trebuie să faci este să adaugi printre ele o varză roșie tăiată în bucăți mari sau sfeclă roșie. În timp ce verzele fermentează, nunța roșiatică a sfeclei se va impregna în frunze.

Consumul de varză murată oferă o multitudine de beneficii organismului uman. Preparatul tradițional este bogat în fibre, vitamine (îndeosebi vitamina C) și minerale.

