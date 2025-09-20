Prima pagină » Actualitate » Producții RECORD de cereale și rapiță pentru România. Florin Barbu anunță revenirea în top a agriculturii în 2025: „Este cea mai mare bogăție”

Producții RECORD de cereale și rapiță pentru România. Florin Barbu anunță revenirea în top a agriculturii în 2025: „Este cea mai mare bogăție”

Mara Răducanu
20 sept. 2025, 17:46, Actualitate
Producții RECORD de cereale și rapiță pentru România. Florin Barbu anunță revenirea în top a agriculturii în 2025:

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, vine cu vești bune pentru România. Mai exact, oficialul publică cifrele recoltei din 2025 și arată faptul că țara noastră are o producție record de 19,3 milioane de tone de cereale și rapiță. Acesta susține că revenirea agriculturii românești este una incredibilă, după an 2024 de cădere aproape inexplicabilă, în 2025 agricultura a renăscut și țara noastră are o producție record.

Potrivit lui Florin Barbu, recolta totală de cereale şi rapiţă este mai mare cu peste 5 milioane de tone faţă de anul trecut.

Ministrul a prezentat un grafic care arată că fermierii români au realizat o producţie de 19,3 milioane de tone de cereale (grâu, secară, ovăz, orz) şi rapiţă, din care 2,5 milioane de tone reprezintă rapiţa.

„Producții record la culturile de toamnă obținute de fermierii noștri”

„Acesta este rezultatul sprijinului corect acordat fermierilor. Agricultura este cea mai mare bogăție a României! Iar noi toți trebuie să cumpărăm produse românești!”, arată ministrul Agriculturii.

2025, anul revenirii agriculturii românești

Reamintim că în 2024, producția de cereale a României cobora la nivelul minim al ultimilor zece ani: era cu 14,7% mai mică decât în 2023. Conform Institutului Național de Statistică, România obținea 17,87 milioane tone de cereale boabe, față de 20,5 milioane de tone în 2023.

Conform unui studiu al Uniunii Europene referitor la piața cerealelor, publicat pe 26 iunie 2025, România a trecut în extrema pozitivă și este creditată anul acesta cu cea mai mare creștere procentuală a producției agricole din UE: + 21,4%, respectiv un total de 23,9 milioane de tone de cereale.

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ULTIMA ORĂ Scenariul DEMISIEI lui Ilie Bolojan, dezvăluit de consilierul său. Ionuț Dumitru a spus cine pune „frână” reformelor premierului
18:47
Scenariul DEMISIEI lui Ilie Bolojan, dezvăluit de consilierul său. Ionuț Dumitru a spus cine pune „frână” reformelor premierului
ACTUALITATE Cum a ajuns un bărbat din Alba să rămână fără aproape 7.600 de lei de pe card. Și-a dat seama abia seara ce s-a întâmplat, de fapt
18:28
Cum a ajuns un bărbat din Alba să rămână fără aproape 7.600 de lei de pe card. Și-a dat seama abia seara ce s-a întâmplat, de fapt
EXCLUSIV Cum explică Romatsa incidentul grav de la Cluj, DEZVĂLUIT de Gândul, unde un controlor de trafic a adormit pe tură: „Experiență redusă și oboseală acumulată”
18:25
Cum explică Romatsa incidentul grav de la Cluj, DEZVĂLUIT de Gândul, unde un controlor de trafic a adormit pe tură: „Experiență redusă și oboseală acumulată”
ACTUALITATE Cum se vede Bucureștiul în ochii SUA de ziua lui. Fotografia ISTORICĂ aleasă pentru a descrie Capitala României
18:08
Cum se vede Bucureștiul în ochii SUA de ziua lui. Fotografia ISTORICĂ aleasă pentru a descrie Capitala României
ACTUALITATE Când are loc echinocțiul de toamnă 2025. Ce se întâmplă după fenomenul astronomic și din ce moment zilele devin mai scurte decât nopțile
17:44
Când are loc echinocțiul de toamnă 2025. Ce se întâmplă după fenomenul astronomic și din ce moment zilele devin mai scurte decât nopțile
EXTERNE Grecia, din nou în vizorul UE. Statul Elen riscă să fie sancționat pentru deturnare de fonduri europene pentru agricultură
17:15
Grecia, din nou în vizorul UE. Statul Elen riscă să fie sancționat pentru deturnare de fonduri europene pentru agricultură
Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
EXCLUSIV Un consilier al premierului Ilie Bolojan propune desființarea ANAF: „E nefuncțională. Trebuie o abordare mai radicală”
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Educației! Apar noi schimbări
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Ce secrete ascunde „Insula nemuritorilor” din Grecia, unde localnicii sunt mai fericiți și trăiesc mai mult decât restul lumii
Cancan.ro
Anda Adam, umilită după participarea la Asia Express. A fost taxată aspru: 'Este așa o
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Starea fetiţei de 3 ani care a căzut de la etajul 4, în Chiajna. Parbrizul unei maşini i-a salvat viaţa
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Un tânăr de 22 de ani a murit într-un teribil accident rutier, în județul Arad. Șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Exploratorul care a ajuns mai departe decât Marco Polo
Capital.ro
Călin Georgescu a luat decizia. Și-a suspendat personal activitatea. Rămâne fără venituri până în 2026
Evz.ro
Drumul spre un zâmbet de Hollywood trece prin Turcia. De ce aleg românii serviciile stomatologice din străinătate
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Ce mesaj a lăsat Doina Teodoru pe rețelele de socializare, după imaginile care au apărut cu Cătălin Scărlătescu în prezența unei blonde. Ce detaliu extrem de interesant a fost observat
RadioImpuls
Întrebarea prezentatoarei TV a schimbat totul în 10 secunde! Nimeni nu credea că Lucia va spune așa ceva, dar a spus: "Credeam că ne permitem". Ce a urmat a fost cea mai NEAȘTEPTATĂ reacție din emisiune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Ședințele politice la sfârșitul secolului al XIX-lea: Bătăuși din periferia orașului apărau sala în eventualitatea unui atac al „cetățenilor indignați”