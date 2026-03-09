Produsul de lux redus în LIDL începând de azi: Costă doar 19.99 lei

Clienții Lidl au parte de o ofertă atractivă începând de astăzi, 9 martie. Un produs considerat de mulți drept o delicatesă în bucătărie este disponibil la un preț redus.

Retailerul german Lidl vinde produsul de lux pesto de fistic Deluxe cu numai 19,99 lei borcanul.

Pesto de fistic, tot mai popular

Pesto de fistic face parte din gama premium Deluxe și este apreciat de consumatori pentru ingredientul principal. Fisticul reprezintă aproximativ 75% din compoziție, după cum arată eticheta. Borcanul are 190 de grame, iar din informațiile afișate în ofertă, prețul echivalent este de aproximativ 105,21 lei pe kilogram.

Pesto de fistic este un produs inspirat din bucătăria italiană și este folosit în special pentru prepararea pastelor, dar și ca sos pentru bruschete ori sandvișuri. Aroma sa bogată și textura cremoasă îl transformă într-un ingredient apreciat de pasionații de gastronomie, fiind tot mai popular în bucătăria modernă

Versiunea celor de la Deluxe se remarcă printr-un conținut ridicat de fistic și un gust intens.

Promoția este valabilă în magazinele Lidl începând de astăzi, în limita stocului disponibil.

Catalogul săptămânal Lidl include mai multe oferte la legume, fructe și alte produse alimentare. Retailerul german folosește frecvent astfel de promoții pentru a atrage clienții în magazine, mai ales în perioadele în care cererea pentru anumite produse crește.

Ori de câte ori un gigant din retail anunță promoții, acestea atrag un trafic mai mare în magazine, mai ales când sunt vizate produse de interes pentru români. Specialiștii din retail spun că astfel de campanii stimulează vânzările pe termen scurt și, foarte important, fidelizează clienții prin prețurile afișate.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Produsul ieftinit cu 45% începând de astăzi, în LIDL. Majoritatea românilor care țin post îl consumă zilnic

Cea mai mare reducere de la LIDL. Alimentul adorat de români, cu 31% mai ieftin începând de astăzi

Se scumpesc biletele la STB. Cât va costa o călătorie cu autobuzul sau tramvaiul în Capitală