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Iranul anunță o nouă „zonă interzisă” lângă Strâmtoarea Ormuz. Avertisment pentru toate navele

Iranul anunță o nouă „zonă interzisă” lângă Strâmtoarea Ormuz. Avertisment pentru toate navele
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Confruntarea dintre Iran și Statele Unite intră într-o nouă etapă periculoasă în apele Golfului. După mai multe zile de atacuri reciproce pe mare și în apropierea Strâmtorii Ormuz, Teheranul anunță că va institui o nouă „zonă interzisă”, care va porni de la linia blocadei navale americane și va include sectoare ale Golfului. 

Măsura a fost anunțată duminică de unul dintre cei mai importanți oficiali iranieni din domeniul securității. Noua „zonă interzisă” va fi declarată „în următoarele zile”, a declarat Mohsen Rezaei, secretarul Consiliului Suprem al Securității Naționale al Iranului, la televiziunea de stat, potrivit Al Jazeera.

Oficialul iranian a oferit și primele indicații privind întinderea perimetrului. Aceasta „va începe de la linia de blocadă a marinei americane și va include sectoare din Golf”, a precizat Rezaei.

Teheranul lansează și un avertisment direct operatorilor navali care ar încerca să pătrundă în zona respectivă.

„Orice navă care intră în această nouă zonă va fi inclusă pe o listă de sancțiuni”, a avertizat oficialul iranian.

Confruntarea dintre SUA și Iran se mută tot mai mult pe mare

Luna august adusese o diminuare vizibilă a atacurilor, după luni de confruntări declanșate în urma ofensivei americano-israeliene de la sfârșitul lunii februarie. Situația s-a schimbat din nou la 30 august, când ostilitățile au fost reluate, potrivit AFP, prin acțiuni inițiate de Washington.

Iranul a răspuns ulterior inclusiv prin atacuri asupra unor state vecine, continuând modelul de represalii folosit de la începutul conflictului.

Începând de vineri, centrul confruntării s-a mutat însă tot mai mult spre mare. Forțele americane și iraniene au desfășurat atacuri în regiunea Golfului și în apropierea Strâmtorii Ormuz, punctul strategic aflat acum în centrul escaladării.

Traficul maritim rămâne extrem de redus.

Teheranul menține blocarea Strâmtorii Ormuz, în timp ce Statele Unite au răspuns printr-o blocadă maritimă asupra porturilor iraniene. Noua zonă anunțată de Iran ar urma să pornească tocmai de la linia acestei blocade americane, ceea ce crește riscul unor noi incidente între navele și forțele celor două tabere.

Teheranul amenință Washingtonul cu un răspuns „mai intens”

Anunțarea noii zone vine simultan cu înăsprirea discursului autorităților iraniene. După ultima serie de atacuri reciproce, Iranul a avertizat duminică Statele Unite că următorul său răspuns ar putea fi „mai intens”.

Strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre punctele centrale ale confruntării. Poziția sa între Golful Persic și Golful Oman îi conferă o importanță strategică majoră, iar restricționarea traficului prin această zonă poate avea consecințe mult dincolo de frontul militar dintre Iran și Statele Unite.

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