Produsul tradițional de Paște care a ajuns să coste 152 lei/kg în 2026. A devenit un lux pentru mulți români

Puțin a mai rămas până când cetățenii vor sărbători Paștele. Având în vedere acest lucru, gospodinele se pregătesc, deja, cu liste și diverse rețete pentru weekendul viitori. „Forfota” cumpărăturilor a început deja, în diverse magazine, clienții căutând chiar și cele mai bune oferte. Printre produsele achiziționate, de obicei, în perioada Sărbătorilor Pascale se numără carnea de miel, ouăle, dar și pasca. Pe listă se află și un produs tradițional de Paște care a ajuns să coste 152 lei/kg în 2026. Alimentul a devenit un lux pentru mulți români. Vezi mai jos.

Cozonacul, carnea de miel, pasca, ouăle, precum și preparatele tradiționale servite la masa de Paște sunt așteptate cu nerăbdare de unii dintre consumatori. Paștele se apropie cu pași repezi, iar gospodinele pregătesc, deja, cele mai gustoase rețete pentru a fi pregătite pentru cei dragi. Printre preparatele consumate cu ocazia Sărbătorilor Pascale se numără și drobul de miel. De altfel, consumatorii au opțiuni dintre care pot alege, iar un alt produs a ajuns să aibă un preț considerabil. În unele magazine, acest produs a devenit un lux, având în vedere că a ajuns să coste 152 lei/kg în 2026. Este vorba despre drobul de curcan.

Drob de curcan la 153 de lei per kilogram

Pe pagina oficială de Facebook, Asociația Pentru Protecția Consumatorilor din România a încărcat imagini în care arată prețurile afișate pentru produse precum drobul de miel sau de curcan. În cazul drobului de miel, prețul poate ajunge la 100 de lei per kilogram. Drobul de curcan ajunge să coste 153 de lei per kilogram.

„Dacă nu vă place drobul de miel la 100 lei/kg, puteți cumpăra drob de curcan la 153 lei/kg! #APC #De36AniSuntemAici #drobmiel #drobcurcan #masadePaște #Paste2026 #inflatie”, se arată în mesajul notat de Asociația Pentru Protecția Consumatorilor din România.

