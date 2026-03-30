Paștele schimbă calendarul de livrare a pensiilor. Când vor primi plata 2 milioane de pensionari

Vești importante pentru milioane de pensionari. Ministerul Muncii a decis ca plata pensiilor aferente lunii aprilie să fie devansată, astfel încât banii să ajungă la beneficiari înainte de Paște.

Banii pe card ajung mai repede

Pentru pensionarii care primesc banii în contul bancar, sumele vor fi virate mai devreme decât în mod obișnuit. Alimentarea conturilor este programată pentru data de 8 aprilie, ceea ce înseamnă că pensionarii vor avea acces la bani cu câteva zile înainte de sărbători.

În cazul pensionarilor care primesc banii prin intermediul poștașului, Casa Națională de Pensii Publice a anunțat că toate pensiile vor fi livrate până cel târziu pe 9 aprilie, astfel încât nimeni să nu rămână fără bani înainte de Paște, conform Ziarul Unirea.

Ministerul Muncii a explicat că aceste demersuri au fost făcute pentru a asigura atât fondurile necesare, cât și logistica.

„Având în vedere Sărbătorile Pascale, Casa Națională de Pensii Publice a întreprins toate demersurile pentru asigurarea sumelor necesare plății în avans a pensiilor și indemnizațiilor care se achită prin intermediul caselor teritoriale de pensii și pentru tipărirea și expedierea taloanelor de pensii către oficiile poștale, în vederea distribuirii”, se arată în comunicatul oficial.

În paralel, CNPP a transmis notificări către Poșta Română și băncile partenere pentru a evita orice blocaj.

„Toate pensiile care se achită prin intermediul factorilor poștali vor fi distribuite până la data de 9 aprilie, iar conturile bancare pentru beneficiarii care au optat pentru această modalitate de plată vor fi alimentate pe data de 8 aprilie”, au precizat reprezentanții instituției.

Ajutoarele financiare, amânate

Nu toate plățile vor ajunge însă în aprilie. Ajutoarele financiare prevăzute pentru acest an nu pot fi acordate momentan. Proiectul legislativ care le reglementează a fost contestat la Curtea Constituțională a României.

În aceste condiții, autoritățile estimează că aceste sume vor putea fi plătite abia în luna mai, după clarificarea situației juridice.

