Profesoară din Craiova, UCISĂ de soț chiar sub ochii fiicei lor de 11 ani. După crimă, bărbatul s-a sinucis

21 aug. 2025, 23:45, Actualitate
O profesoară din Craiova a fost ucisă de soțul său, chiar sub ochii fiicei lor în vârstă de 11 ani. După crimă, bărbatul s-a înjunghiat și apoi s-a aruncat de la etajul 1 al locuinței familiei, Ulterior, el a murit la spital.

Vecinii spun că puțin după ora 10 au auzit certuri în apartamentul celor doi soți, iar la un moment dat femeia a strigat după ajutor și un poștaș care intrase în bloc a auzit-o a alertat imediat autoritățile.

„Am auzit strigăte de ajutor, am scos fetița afară, ea era înjunghiată”, a spus un vecin.

Polițiștii au intrat cu forța în apartamentul individului, care a devenit recalcitrant, agresiv, ar fi aruncat cu mai multe obiecte către aceștia în încercarea disperată de a scăpa, motiv pentru care s-a și aruncat de la etaj, ulterior, potrivit unor surse citate de Antena 3.

„Soțul femeii decedate, la vederea polițiștilor, s-ar fi aruncat de la balconul apartamentului, amplasat la etajul unu”, a declarat Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt IPJ Dolj.

Bărbatul era inginer de profesie, dar nu mai lucra, avusese o firmă care a dat faliment, iar din acel moment ar fi intrat în depresie, au precizat vecinii pentru Știrile ProTV.

„Probabil omul a refuzat să caute ajutor de specialitate și a recurs la acest gest urât”, a spus o locatară.

Potrivit medicilor, bărbatul s-a înjunghiat înainte să se arunce de la etaj, fiind resuscitat la fața locului și apoi transportat la spital, unde a și murit din cauza rănilor suferite.

„Pacientul, de 45 de ani, a fost găsit de către echipajul UTIM – SMURD Craiova, la locul solicitării, în stop cardio-respirator, cu politraumatism prin precipitare, prezentând multiple plăgi înjunghiate, la nivel latero-cervical stânga, precordial și antebrate, produse, cel mai probabil, prin autoagresiune. A fost resuscitat imediat de către echipajul medical al SMURD și adus la UPU a SCJU Craiova, cu stare extrem de gravă, inconștient, instabil respirator și hemodinamic. A primit îngrijiri medicale de urgență complexe, atât în prespital, cât și în UPU, investigat rapid și dus în sala de operație a clinicii de Chirurgie Cardio-Vasculara a spitalului nostru. A repetat stopul cardiorespirator de mai multe ori, chiar și în sala de operație, evoluția fiind rapid nefavorabilă. Cu toate efortuile depuse de medici, pacientul a decedat la scurt timp”, au transmis medicii din Craiova prin intermediul unui comunicat.

Femeia preda limba germană la un liceu de prestigiu din oraș și era foarte apreciată, iar colegii săi susțin că nu s-a plâns niciodată că ar fi avut probleme în căsnicie.

„Este o tragedie care, din păcate, va avea urmări asupra fetiței colegei noastre care din păcate nu mai este printre noi”, a spus Daniel Ion, inspector școlar general în județul Dolj.

Minora se află acum în grija bunicilor și a unei mătuși, urmând ca inspectorii de la Protecția Copilului Dolj se vor asigura că primește consiliere psihologică după evenimentele traumatizante prin care a trecut.

FOTO – Facebook

