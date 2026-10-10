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Mihai Cheța, elevul de 18 ani premiat de NASA pentru un proiect care permite oamenilor să locuiască în spațiul cosmic. Conceptul său a fost prezentat la Washington și i-a impresionat pe oamenii de știință americani

Ruxandra Radulescu
Mihai Cheța, elevul de 18 ani premiat de NASA pentru un proiect care permite oamenilor să locuiască în spațiul cosmic. Conceptul său a fost prezentat la Washington și i-a impresionat pe oamenii de știință americani
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Mihai Cheța a reușit, la numai 18 ani, ca elev al Colegiului „Sfântul Sava”, o performanță de excepție: a obținut premiul I, în cadrul unei prestigioase competiții științifice internaționale, organizate de NASA, cu un proiect despre colonizarea spațială. Ideea propusă de liceanul român încorporează una dintre cele mai provocatoare ambiții ale umanității: posibilitatea locuirii în spațiul cosmic. Mihai Cheța a relatat, în exclusivitate pentru Gândul, despre munca și anii de studiu, care stau în spatele unei asemenea realizări, dar și cum pasiunea pentru știință i-a purtat pașii direct la Washington, în Statele Unite.

În luna februarie a acestui an, pe vremea era licean în clasa a XII-a, Mihai Cheța a reușit să uimească oamenii de știință de la NASA, cu proiectul său ce face posibil traiul oamenilor departe de Terra.

„Hestia este un cămin orbital pentru circa 10.000 de oameni”

Este vorba de o platformă spațială, denumită Hestia, după numele zeiței căminului din mitologia greacă, care include nu numai resursele vitale pentru supraviețuire, dar și posibilitatea construirii unei adevărate comunități.

În prezent, student în anul I, al Facultății de Electronică, din cadrul Universității de Politehnică din Capitală, Mihai Cheța a explicat în ce constă mai exact proiectul care i-a adus premiul I la „NSS Space Settlement Contest”.

„Hestia este un cămin orbital pentru circa 10.000 de oameni. Într-un limbaj mai colocvial, este un inel mare care se rotește și crează gravitație artificială.

Platforma spațială este gândită ca o comunitate: energie, apă, hrană, protecție împotriva radiațiilor și organizare socială. Un aspect foarte important este gravitația artificială, pentru că fără aceste element, sănătatea oamenilor se deteriorează pe termen lung. Hestia este gândit ca un loc, unde oameni își pot construi un trai propriu-zis, inclusiv în ceea ce privește ideea de comunitate”, a explicat Mihai Cheța pentru Gândul.

„Am încercat să reproduc viața de pe Pământ”

Habitatul propus de Mihai este amplasat într-un punct strategic al spațiului cosmic: punctul orbital Earth–Moon Lagrange 4, ales pentru stabilitatea gravitațională. Studentul subliniază că scopul său a fost realizarea unui proiect ce poate, realmente, fi pus în practică.

„NSS Space Settlement Contest” este despre cum ai face lucrurile să funcționeze efectiv, te determină să gândești practic. Dacă pui oameni pe o platformă spațială de unde au apă, mâncare, energie, cum se protejează de radiații, cum trăiesc zi de zi.

A fost provocarea perfectă pentru că esențial este ca acest proiect să unul coerent și realist. Am încercat să reproduc viața de pe Pământ. Concursul a reprezentat și o oportunitate perfectă să înveți, îți arată ce întrebări contează”, a mai adăugat tânărul student la Politehnică.

„Am lucrat la proiect în timpul liber, weekend-uri, vacanțe”

Pregătirea pentru una dintre cele mai prestigioase competiții de știință din lume a avut loc într-o perioadă încărcată pentru Mihai: tocmai atunci când se pregătea pentru admiterea la facultate. A profitat de fiecare moment liber, pentru a-și realiza proiectul despre colonizare spațială, iar câteva luni mai târziu, a fost declarat câștigător al concursului dintre 23.919 de elevi, din 31 de țări participante.

„Înscrierile s-au produs în ianuarie, iar în februarie trebuia să predai proiectul. Pregătirea proiectului a început din octombrie anul trecut. A fost o provocare pentru că eram în clasa a XII-a și aveam de lucru și pentru admiterea la facultate. Am lucrat la proiect cam patru, cinci luni, în timpul liber, weekend-uri, în vacanțe. Am predat proiectul în februarie, iar rezultatele au venit la începutul lui aprilie”, a mai povestit Mihai.

„La Washington am susținut proiectul în prezența experților în domeniu”

Recunoașterea oamenilor de știință de la NASA a venit și cu o invitație pentru Mihai. Acesta a fost chemat la Washington, pentru a-și prezenta proiectul în cadrul Conferinței Internaționale de pentru dezvoltarea Științelor Spațiale („International Space Development Conference”). Pentru deplasarea în Statele Unite, Mihai a fost nevoit să își caute singur sponsori, care să se acopere costurile.

„Din momentul în care am aflat rezultatele, am început căutarea de sponsori pentru deplasarea în Statele Unite, la Washington, care a avut loc în perioada 4-7 iunie 2026. La Washington am susținut proiectul în cadrul „International Space Development Conference”, în prezența experților în domeniu”, a mai relatat tânărul cercetător român.

La 16 ani, a obținut premiul trei, în echipă, la concursul organizat de NASA

Pentru Mihai nu a fost prima dată când a participat la concursul de colonizare spațială, organizat în colaborare cu NASA. În clasa a X-a, pe vremea când avea 16 ani, profesorii l-au îndrumat să se înscrie la competiție alături de alți colegi. Echipa României a câștigat locul III la acea ediție și i-a deschis orizontul lui Mihai către perspectiva performanței în domeniul științei.

„Cumva interesul meu a pornit de la pasiunea mea pentru spațiul cosmic și știință, când am început să înțeleg mai bine fizica. Prin clasa a X-a, am participat la „NSS Space Settlement Contest”, în echipă, am obținut premierul III, apoi am vrut să dezvolt ideea, la nivel individual, și să fac performanță”, a mărturisit el.

„Profesorii ne-au ajutat”

Un rol foarte important l-au avut profesorii de la Colegiul Național „Sfântul Sava”, care i-a încurajat și susținut pe elevii pasionați de știință să se înscrie la concurs.

„Profesorii mi-au recomandat această competiție, chiar ne-au încurajat, la început de an să ne înscriem. Profesorii ne-au ajutat cu materiale, sfaturi și ne-au monitorizat proiectul”, a mai spus Mihai.

„Avem tineri foarte buni la matematică, la fizică, la informatică”

În ciuda lipsurilor din sistemul de educație, Mihai este de părere că în România există tineri foarte talentați în domeniul științelor exacte.

„Avem tineri foarte buni la matematică, la fizică, la informatică și asta se vede că apar din ce în ce mai multe echipe și proiecte, compensând această lipsă de facilități în domeniul științific. Eu m-am bazat foarte mult pe documentație, am studiat foarte multe proiecte similare, mi-am pus ideile în practică și m-am asigurat că abordez cele mai fiabile soluții”, a mai precizat acesta.

„Nu-mi doresc să studiez în afară pentru că am o părere foarte bună despre facultățile din România”

„În momentul ăsta, nu-mi doresc să studiez în afară pentru că eu am o părere foarte bună despre majoritatea facultăților din România. La Politehnică dacă te preocupă partea științifică și îți dorești să profesezi în domeniu au foarte multe laboratoare, programe. Avem o pepinieră foarte bună de facultăți, unde își pot asigura românii viitorul”, a mai spus proaspătul student.

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