Profesorul Constantin Dulcan. Cum alege creierul între bine și rău: „Unele cuvinte ne ajută, altele ne îmbolnăvesc”

04 ian. 2026, 17:26, Actualitate
Prof. Dr. Dumitru Constantin Dulcan a explicat, în emisiunea „De-a viața ascunselea” de la Antena 3 CNN, cum putem să ne ajutăm creierul să aleagă între bine și rău și cât de importante pentru sănătate sunt cuvintele pe care le spunem în fiecare zi. Dacă vorbim de codul etic al creierului, dacă urmărim funcționalitatea creierului, constatăm că la nivelul său are loc o triere între cuvinte, sentimente și comportamente. Pentru asta trebuie formulată altfel o frază, în sensul că cuvintele sunt emise de creier.

Cuvintele au frecvență. Cuvintele care înseamnă bucurie, înțelegere, generozitate, compasiune, empatie au o frecvență mult mai înaltă și sunt utile sănătății. Cuvintele care înseamnă ură, dispreț, ironie, agresivitate au o frecvență joasă, afirmă Dulcan la A3.

Ei bine, la nivelul creierului, asta mi s-a părut extrem de interesant: să facem această distincție, această selecție între cuvinte, idei, sentimente și comportamentele care au un rol pozitiv pentru sănătatea noastră, deci favorabil sănătății noastre, și între cuvintele și comportamentele care, dimpotrivă, ne îmbolnăvesc. De ce? Păi, cuvintele au, pe de o parte, un substrat de ordin fizic: se propagă în spațiu prin unde și interferează și cu semenii noștri.

Dar asta poate să meargă până la nivel de cosmos. Sunt fizicieni care spun textual că noi suntem într-o relație dublă, într-o ecuație între noi și cosmos și modul în care noi gândim. Putem să facilităm, să favorizăm funcționalitatea universului sau, dimpotrivă, putem să o perturbăm, să o împiedicăm. Așadar, la nivelul creierului se fac aceste distincții, consideră profesorul.

Cuvintele care au un rol favorabil pentru sănătatea noastră sunt prelucrate într-un alt loc decât cuvintele care au un efect de ordin nociv, nefavorabil sănătății. Și atunci întrebarea mea a fost: care e bucata de carne? Cum poate să facă ea selecție între da și nu, între bine și rău? Era o mare întrebare.

Și atunci, sigur că m-am gândit că trebuie să admitem că deasupra creierului există o conștiință care are un rol moral. Și așa și este. În momentul în care gândim, se face o selecție.

Dacă suntem dreptaci, de pildă, atunci partea utilă, favorabilă sănătății, este procesată la nivelul zonei prefrontale, iar partea cealaltă, negativă, la nivelul lobului frontal drept.”, a explicat Profesorul Constantin Dulcan.

Cine este Prof. Dr. Dumitru Constantin Dulcan

Constantin Dulcan este medic neurolog și psihiatru, profesor universitar și una dintre cele mai cunoscute voci din România care au abordat legătura dintre știință, conștiință și spiritualitate. A devenit foarte cunoscut publicului larg prin modul accesibil în care explică funcționarea creierului și relația dintre gândire, emoții și sănătate.

El este autorul volumului „Inteligența materiei”, publicat pentru prima dată în 1981, o carte care a avut un impact major și a fost reeditată de numeroase ori. În această lucrare, Constantin Dulcan propune ideea că materia nu este inertă, ci poartă o formă de inteligență, iar universul funcționează după principii care leagă omul de cosmos.

Cartea a fost considerată una curajoasă pentru perioada comunistă, deoarece depășea stricta viziune materialistă asupra științei.

