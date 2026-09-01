Prima pagină » Actualitate » Profesorul Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „MAE a devenit un ONG de stat!”

Profesorul Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „MAE a devenit un ONG de stat!”

Profesorul Dan Dungaciu (prim-vicepreședinte AUR): „MAE a devenit un ONG de stat!”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„IRELEVANȚA a devenit politică de stat! La Reuniunea Anuală a Diplomației Române, niciun oficial străin de rang înalt nu a fost prezent în sală. Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR) ar fi trebuit să fie demonstrația influenței externe a României, locul în care Bucureștiul își prezintă proiectele, își adună partenerii și își afirmă interesele. Ediția din acest an a demonstrat însă contrariul: niciun oficial străin de rang înalt nu a considerat necesar să fie prezent în sală.

Au rămas videoconferințele, mesajele înregistrate și discursurile oficiale rostite între reprezentanții aceluiași aparat de stat. O reuniune a diplomației fără diplomați străini de rang înalt este imaginea exactă a izolării și irelevanței în care actuala putere a împins România. Din 2024 încoace, pașii irelevanței strategice au fost fermi și implacabili. În 2024, la RADR au fost prezenți ministru de externe al Luxemburgului, reprezentanți ai Ucrainei și R. Molodva. În 2025, doar reprezentantul R. Moldova. În 2026, nu a mai venit nimeni. (Ministrul de externe al Bahrainului a fost anunțat inițial drept „invitat special” – „invitatul special” nu a mai venit și a participat numai prin… videoconferință.)

În timp ce statele din regiune construiesc formate de cooperare, negociază, intermediază și propun proiecte, România repetă mecanic aceleași fraze scrise la Bruxelles sau în sediile Partidului Democrat din SUA și își confundă politica externă cu activismul ideologic.

Grupul de la Vișegrad își relansează cooperarea și discută proiecte concrete privind infrastructura Nord–Sud, energia, transporturile, digitalizarea și securitatea regională. Polonia își construiește sistematic profilul de putere regională. Turcia discută atât cu aliații occidentali, cât și cu actorii aflați în conflict și produce inițiative proprii pentru Marea Neagră. Bulgaria își definește interesele, dezvoltă cooperarea regională și încearcă să transforme poziția sa geografică într-un avantaj politic.

România ce proiect are?

Care este inițiativa regională concepută la București și asumată de alte capitale? Ce format diplomatic a creat România? Ce negociere importantă a inițiat? Ce dosar european a construit? Ce idee românească a fost preluată de partenerii noștri?

În lipsa unor răspunsuri, MAE nu mai funcționează ca instituția care formulează și apără interesele unui stat. A devenit un ONG finanțat de stat: produce lozinci, organizează evenimente, distribuie comunicate, proclamă valori și execută teme ideologice, dar nu construiește putere, influență sau capacitate de negociere pentru România.

Ministerul Afacerilor Externe trebuie să fie centrul de gândire strategică al statului român. Astăzi, MAE se comportă ca o organizație de activism diplomatic plătită din bugetul public.

Față de evoluțiile din regiune, MAE este strident, belicos și isteric, fără ca această retorică să fie susținută de o strategie românească. A condamna agresiunea Rusiei și a apăra securitatea României sunt obligații firești. Dar politica externă nu înseamnă concurs de strigăte și nici multiplicarea mecanică a comunicatelor altora.

România trebuie să fie fermă, lucidă și puternică. Fermitatea fără proiect devine gălăgie. Belicismul verbal, atunci când nu este susținut de putere, inițiativă și obiective proprii, nu impresionează pe nimeni și nu apără niciun interes național.

Potăile sunt isterice. Dulăii nu sunt isterici. Statele puternice nu țipă: își definesc interesele, își construiesc alianțele, deschid canale, impun teme și obțin rezultate.

Actuala conducere a MAE confundă diplomația cu indignarea publică, iar politica externă cu semnalizarea morală. România nu are nevoie nici de ambiguitate față de Rusia, nici de obediență față de altcineva. Are nevoie de propria strategie.

România are nevoie de un proiect pentru Marea Neagră, de o politică articulată pentru Republica Moldova, de o strategie pentru Balcani, de o poziție coerentă în interiorul Uniunii Europene și de reconstruirea relației strategice cu Statele Unite. Are nevoie să transforme poziția geografică, dimensiunea, resursele energetice și apartenența la NATO într-o capacitate reală de influență.

AUR solicită conducerii MAE să prezinte public răspunsuri clare:

  • Care este proiectul regional major propus de România partenerilor săi?
  • Care sunt obiectivele proprii ale României la Marea Neagră?
  • Ce inițiativă diplomatică românească a fost acceptată în ultimul an de aliații noștri?
  • Care sunt rezultatele măsurabile ale diplomației române, dincolo de reuniuni, declarații și fotografii?
  • Cum explică MAE faptul că la principala reuniune anuală a diplomației române nu a fost prezent fizic niciun oficial străin de rang înalt?
  • Absența invitaților străini din sala Reuniunii Anuale a Diplomației Române nu este un simplu accident de protocol. Este diagnosticul unei instituții care vorbește tot mai tare și contează tot mai puțin.

MAE trebuie să redevină Ministerul Afacerilor Externe al României, nu un ONG ideologic finanțat de stat”, a declarat Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Traficul de la Isaccea a fost suspendat în urma unui atac cu drone. Punctul vamal de la Orlivka a fost distrus. Cum s-a văzut totul din România
11:11
Traficul de la Isaccea a fost suspendat în urma unui atac cu drone. Punctul vamal de la Orlivka a fost distrus. Cum s-a văzut totul din România
Nicușor Dan recunoaște că amploarea crizei politice a depășit așteptările. Ce spune despre viitorul Guvern
10:42
Nicușor Dan recunoaște că amploarea crizei politice a depășit așteptările. Ce spune despre viitorul Guvern
APĂRARE Radu Miruță anunță că Slovacia trimite în România radare de joasă altitudine
10:28
Radu Miruță anunță că Slovacia trimite în România radare de joasă altitudine
EXCLUSIV Mario De Mezzo îl pune în dificultate pe Nicușor Dan. „Dacă Grindeanu face majoritate cu AUR, ce face președintele care numea AUR partid extremist?”
10:00
Mario De Mezzo îl pune în dificultate pe Nicușor Dan. „Dacă Grindeanu face majoritate cu AUR, ce face președintele care numea AUR partid extremist?”
METEO Cum va fi vremea în septembrie 2026, prima lună de toamnă. ANM a dat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
09:41
Cum va fi vremea în septembrie 2026, prima lună de toamnă. ANM a dat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
RELIGIE Începutul Anului Nou bisericesc. De ce a fost aleasă data de 1 septembrie pentru această sărbătoare creștină
08:55
Începutul Anului Nou bisericesc. De ce a fost aleasă data de 1 septembrie pentru această sărbătoare creștină
Mediafax
SINTEZĂ. Parlamentul începe sesiunea de toamnă cu aceeași întrebare: cine poate forma următorul Guvern. PSD, PNL, USR și UDMR vin cu variante diferite pentru premier
Digi24
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Cancan.ro
Unde sunt cele mai mici pensii din România. Județul aflat la coada clasamentului
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Adevarul
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?”
Mediafax
Nicușor Dan o primește la Cotroceni pe Angela Merkel! Ce se află în spatele vizitei fostului cancelar german
Click
Anca Pandrea, ultimele mărturisiri înainte de moarte: „Nu sunt singură, simt că Iura este cu mine”
Digi24
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Cancan.ro
Cum s-a răzbunat Ramona Crăciunescu pe Antena 1, după ce a fost refuzată la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
Descopera.ro
O galaxie fără stele i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât cântărește creierul uman?
FLASH NEWS Atac mortal în inima New York-ului. O femeie a înjunghiat doi oameni pe stradă. Polițiștii au deschis focul asupra agresoarei
10:45
Atac mortal în inima New York-ului. O femeie a înjunghiat doi oameni pe stradă. Polițiștii au deschis focul asupra agresoarei
TURISM În vara anului 1991, un turist german ajunge pe litoralul românesc, scoate camera și își filmează vacanța. Detaliul observat după 35 de ani
10:43
În vara anului 1991, un turist german ajunge pe litoralul românesc, scoate camera și își filmează vacanța. Detaliul observat după 35 de ani
Gândul de Vreme Vremea se schimbă: ANM anunță ploi torențiale și vânt. Prognoză specială pentru București
10:17
Vremea se schimbă: ANM anunță ploi torențiale și vânt. Prognoză specială pentru București
FLASH NEWS Doliu în politica franceză. Edouard Balladur, fost premier care a marcat politica Franței, a murit la 97 de ani
10:11
Doliu în politica franceză. Edouard Balladur, fost premier care a marcat politica Franței, a murit la 97 de ani
VIDEO Ion Cristoiu: Mișculațiile privind formarea noului guvern amână în chip iresponsabil alegerile anticipate
09:44
Ion Cristoiu: Mișculațiile privind formarea noului guvern amână în chip iresponsabil alegerile anticipate
FLASH NEWS Trump amenință cu schimbarea poziției SUA privind Insulele Falkland. Disputa a provocat un război între Argentina și Marea Britanie în 1982
09:19
Trump amenință cu schimbarea poziției SUA privind Insulele Falkland. Disputa a provocat un război între Argentina și Marea Britanie în 1982

Cele mai noi

Trimite acest link pe